34ª DP (Bangu) investiga o crime - Divulgação

34ª DP (Bangu) investiga o crimeDivulgação

Publicado 05/11/2026 21:10

Um major do Exército Brasileiro foi baleado no abdômen durante um ataque realizado por criminosos na tarde de quarta-feira (4), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a ocorrência, a vítima havia saído da academia de carro e seguia para casa quando entrou por engano na Rua Dr. Augusto Figueiredo, por volta das 16h45.

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No local, ele avistou uma barricada e um criminoso armado próximo a ela. O militar chegou a ser abordado e questionado se era policial, mas negou e disse ser motorista de aplicativo. Em seguida, outros sete criminosos apareceram na rua. Ao tentar fugir do local com o carro, o major teve o veículo atingido por cerca de nove disparos. Um deles acertou a região do abdômen dele.



Mesmo ferido, ele conseguiu chegar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, onde recebeu atendimento médico.



O caso foi registrado inicialmente na 33ª DP (Realengo) e encaminhado à 34ª DP (Bangu), responsável pela continuidade das investigações. Diligências estão em andamento para identificar os autores do ataque e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Empresário escapa de assalto na Lagoa

O empresário Júnior Duarte, conhecido como Júnior Bauru, dono da rede de restaurantes Bauru, sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (5), na Lagoa, Zona Sul do Rio. Ele dirigia um Porsche vermelho pela Avenida Epitácio Pessoa quando um suspeito tentou roubar o veículo.

Um homem que se apresentou como policial militar de folga e que atuava como segurança do empresário, reagiu e trocou tiros com o assaltante, que acabou baleado.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para atender à ocorrência. No local, encontraram o homem que afirmou ser PM de folga e relatou ter enfrentado o suspeito durante a tentativa de roubo, em meio ao fluxo de veículos.



O assaltante foi atingido e caiu ao chão. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. O homem recebeu voz de prisão e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre seu estado de saúde. A moto utilizada pelo suspeito também teria sido roubada.



Em entrevista à imprensa ao deixar a 15ª DP (Gávea), Júnior Bauru contou que seguia para a inauguração de uma unidade de sua rede de lojas em Copacabana quando foi abordado pelo criminoso. Segundo o empresário, o homem bateu no vidro do Porsche com uma arma em punho e exigiu seu relógio e telefone, fazendo ameaças de morte.



"Do nada, eu vejo uma porrada no vidro. Era um motoboy sozinho, com roupa aparentemente de motoboy, mandando eu entregar o relógio e o telefone, e batendo com o dedo no gatilho. Eu me desesperei. Pensei que, a qualquer momento, se ele batesse de novo, poderia acionar o gatilho e me dar um tiro na cabeça”, relatou.



Júnior Bauru estava acompanhado de um sócio no Porsche durante a abordagem. Após o episódio, os dois publicaram um vídeo nas redes sociais agradecendo por terem saído ilesos. "Deus nos livrou da morte", escreveram.

