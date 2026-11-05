Momento das homenagens no palco do Baile do Empresário 2025, no Fairmont Rio Copacabana - Divulgação

Momento das homenagens no palco do Baile do Empresário 2025, no Fairmont Rio CopacabanaDivulgação

Publicado 05/11/2026 21:35

A cidade do Rio de Janeiro será palco de uma noite de gala para receber o Baile do Empresário 2026, que terá como tema "Brasilidade: A Essência que Nos Move". Realizado pelo Instituto Coalizão Rio, o evento acontecerá no dia 17 de dezembro, a partir das 19h, no Hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana , na Zona Sul. A expectativa é reunir cerca de 550 empresários, autoridades, líderes institucionais e personalidades.

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O baile será realizado em formato black-tie e, segundo os organizadores, celebra o empresariado brasileiro e aqueles que contribuem para movimentar a economia do país. A programação inclui homenagens a nomes do setor produtivo, jantar com menu completo assinado pelo chef Jérôme Dardillac, além de shows e apresentações ao vivo.

Brasilidade como tema



Com o tema "Brasilidade: A Essência que Nos Move", a edição de 2026 presta homenagem às origens, à diversidade cultural, à criatividade e ao espírito empreendedor que caracterizam o Brasil.

A proposta é apresentar a brasilidade com sofisticação, elegância e autenticidade. Cores, arte e manifestações culturais nacionais darão o tom da noite, assim como a capacidade brasileira de transformar desafios em oportunidades.

Instituto Coalizão Rio

O Baile do Empresário é realizado pelo Instituto Coalizão Rio, entidade que reúne empresários, lideranças institucionais e representantes do poder público em torno da retomada econômica e social do estado. O lema da instituição resume seu propósito: "Juntos Somos Mais Fortes".

O instituto nasceu da articulação de empresários cariocas, a partir do Clube Empreendedor Brasil, e se consolidou como um espaço de integração entre os setores empresarial, acadêmico e político. Ao longo de sua trajetória, promoveu fóruns regionais de desenvolvimento, como o encontro que reuniu dez municípios da Região Serrana, em Macuco, além do Encontro Nacional de Prefeitos e dos encontros Coalizão +Negócios.



Na edição de 2025, o Baile homenageou nomes como Celso Athayde, Plinio Nastari, Renato Heringer e Maria Clara Heringer, do Grupo Mauá. O evento reuniu lideranças empresariais, autoridades e executivos no Fairmont.



À frente do instituto está seu fundador e presidente, Luís Cláudio de Souza Leão, engenheiro formado pela PUC-Rio. Empresário com quase três décadas de atuação no setor logístico, ele é sócio-diretor da SLGC Correios e diretor de Relações Institucionais da Get Global.



Leão liderou a mobilização que resultou na suspensão e revisão da concessão do Aeroporto Santos Dumont e organiza o Encontro Nacional de Prefeitos e o Baile do Empresário. Em maio de 2026, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com o título de Empresário Destaque ALESP. Também apoia causas sociais, como as da Fundação Paul Hutchinson, do Disque Denúncia Mulher e das Obras Sociais do Padre Omar.

Homenageados da noite

Um dos destaques da programação será a homenagem a personalidades que, por suas trajetórias e liderança, contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. Entre os homenageados desta edição estão:

- André Esteves, banqueiro e sócio do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento da América Latina;

- Alexandre Accioly, empresário carioca e fundador da rede de academias Bodytech;

- Cela Lopes e João Brasio, casal de empresários com atuação no mercado de negócios e influência.



A programação também contará com a tradicional homenagem ao Empresário do Ano, reconhecimento concedido a uma personalidade que representa valores como excelência, ética e inovação.

Jantar assinado por Jérôme Dardillac



Os convidados serão recebidos com um jantar de menu completo elaborado pelo chef francês Jérôme Dardillac, responsável pelo conceito gastronômico do Fairmont Rio e do restaurante Marine, localizado no hotel.

Natural de Angoulême, no sudoeste da França, Dardillac passou por cozinhas na França, Irlanda, Grécia, Estados Unidos e Argentina antes de chegar ao Brasil, em 1995. Desde então, morou em diferentes regiões do país, como Amazonas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, antes de se estabelecer no Rio. Ao longo da carreira, especializou-se em sabores brasileiros, escolha que dialoga diretamente com o tema da noite.

Shows e apresentações ao vivo

A programação também contará com shows e apresentações ao vivo que levarão referências da cultura brasileira ao palco e à pista de dança, intercalados com as homenagens.

Na edição de 2025, o salão do Fairmont recebeu apresentações de mestre-sala e porta-bandeira, passistas e roda de samba, que animaram os convidados ao longo da noite.