Deputadas Dani Monteiro e Renata Souza, do PSOL, receberam ameaças de morte - Divulgação

Deputadas Dani Monteiro e Renata Souza, do PSOL, receberam ameaças de morte Divulgação

Publicado 05/11/2026 21:57

As deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza, ambas do PSOL, denunciaram ter recebido ameaças de morte em um e-mail com conteúdo neonazista enviado na madrugada de quarta-feira (4) a seus endereços institucionais.

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A mensagem também cita outras parlamentares negras de esquerda do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre elas estão a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB-RJ), Ediane Maria do Nascimento (PSOL-SP), Paula da Bancada Feminista (PSOL-SP) e o Movimento Pretas, iniciativa política liderada pela deputada Mônica Seixas (PSOL-SP).

Segundo as deputadas, o conteúdo inclui ameaças explícitas de morte e de violência sexual contra crianças, além de referências nazistas e integralistas. O remetente afirma integrar um grupo de orientação integralista e terrorista.



Diante da gravidade das ameaças, as parlamentares preservaram as provas e enviaram ofícios à Coordenadoria Institucional de Segurança da Alerj e à Presidência da Casa. Nos documentos, solicitam a preservação do e-mail original, dos registros de recebimento e dos metadados que podem ajudar a identificar a origem da mensagem.



Os gabinetes também mantêm contato com a Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos e de Ódio da Polícia Federal (CCOD/CGCIBER/PF) e solicitaram uma reunião com a participação de todas as parlamentares atingidas. O material será encaminhado formalmente à PF assim que os arquivos originais e os registros técnicos estiverem disponíveis.



"A violência política de gênero e raça precisa ser combatida de maneira efetiva. Essas ameaças atentam contra a democracia, uma vez que tentam nos violentar diante da nossa atuação parlamentar. As ameaças que atentam contra a minha vida são encaminhadas diretamente à Polícia Federal. E eu não vou recuar um milímetro diante da defesa do povo", disse a deputada Renata Souza.



Para Dani Monteiro, o ataque também evidencia a violência racista e supremacista direcionada a mulheres negras que ocupam espaços de poder. "Infelizmente, não é a primeira vez que sou alvo de ameaças, mas é a primeira vez que sofro um ataque explicitamente supremacista. Assim como Renata, sou uma mulher preta e favelada, eleita para o meu terceiro mandato. O racismo e o fascismo não vão nos silenciar. Exigimos investigação célere e responsabilização. Seguiremos enfrentando essas forças na defesa dos direitos e da democracia", afirmou Dani Monteiro.

Colégio francês suspende dois alunos após desenho de suástica

O Lycée Molière, escola francesa localizada na Zona Sul, suspendeu dois alunos após identificar a participação deles em um episódio envolvendo o desenho de uma suástica, símbolo associado ao nazismo, em um trabalho de ciências. O caso ocorreu em 1º de outubro e foi divulgado nesta quarta-feira (4).

Segundo a instituição, as famílias dos estudantes foram comunicadas e os dois alunos receberam suspensão assim que os envolvidos foram identificados. O estudante apontado como responsável pelo desenho também terá que participar de atividades educativas sobre ideologias totalitárias.



Em nota para a reportagem de O DIA, o colégio informou que o aluno e seus responsáveis foram convocados para uma reunião com uma comissão educativa. O grupo é formado por representantes da direção, professores, pais e estudantes.



Após avaliar o caso, a comissão decidiu que o jovem deverá participar de ações de reflexão e conscientização. Ele também receberá acompanhamento escolar nos próximos meses.



