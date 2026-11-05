Deputadas Dani Monteiro e Renata Souza, do PSOL, receberam ameaças de morte Divulgação
Diante da gravidade das ameaças, as parlamentares preservaram as provas e enviaram ofícios à Coordenadoria Institucional de Segurança da Alerj e à Presidência da Casa. Nos documentos, solicitam a preservação do e-mail original, dos registros de recebimento e dos metadados que podem ajudar a identificar a origem da mensagem.
Os gabinetes também mantêm contato com a Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos e de Ódio da Polícia Federal (CCOD/CGCIBER/PF) e solicitaram uma reunião com a participação de todas as parlamentares atingidas. O material será encaminhado formalmente à PF assim que os arquivos originais e os registros técnicos estiverem disponíveis.
"A violência política de gênero e raça precisa ser combatida de maneira efetiva. Essas ameaças atentam contra a democracia, uma vez que tentam nos violentar diante da nossa atuação parlamentar. As ameaças que atentam contra a minha vida são encaminhadas diretamente à Polícia Federal. E eu não vou recuar um milímetro diante da defesa do povo", disse a deputada Renata Souza.
Para Dani Monteiro, o ataque também evidencia a violência racista e supremacista direcionada a mulheres negras que ocupam espaços de poder. "Infelizmente, não é a primeira vez que sou alvo de ameaças, mas é a primeira vez que sofro um ataque explicitamente supremacista. Assim como Renata, sou uma mulher preta e favelada, eleita para o meu terceiro mandato. O racismo e o fascismo não vão nos silenciar. Exigimos investigação célere e responsabilização. Seguiremos enfrentando essas forças na defesa dos direitos e da democracia", afirmou Dani Monteiro.
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Em nota para a reportagem de O DIA, o colégio informou que o aluno e seus responsáveis foram convocados para uma reunião com uma comissão educativa. O grupo é formado por representantes da direção, professores, pais e estudantes.
Após avaliar o caso, a comissão decidiu que o jovem deverá participar de ações de reflexão e conscientização. Ele também receberá acompanhamento escolar nos próximos meses.
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