Arma apreendida com suspeito baleado após confronto na madrugada - Divulgação

Arma apreendida com suspeito baleado após confronto na madrugadaDivulgação

Publicado 06/11/2026 07:58

Após um intenso confronto durante a madrugada desta sexta-feira (6), no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, a Polícia Militar iniciou uma operação na comunidade no início da manhã. Até o momento, um homem foi baleado e outro acabou preso.

De acordo com a corporação, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizavam patrulhamento pela região quando se depararam com suspeitos em um veículo na localidade conhecida como "Boca da Igrejinha". Durante a abordagem, os criminosos atiraram contra os policiais, gerando confronto.

Após os disparos, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola e munições. O homem precisou ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

Nas redes sociais, moradores relataram o susto com a intensidade dos disparos durante o confronto.

"Nossa, eu tomei um susto muito grande. Estava voltando para casa e não tinha percebido nada, estava distraída com o fone e o celular", contou uma internauta.

"Moro na Estrada do Dendê e são muitos tiros. Já tem meia hora de tiros", afirmou outro morador.

"Muitos tiros, assustador", escreveu mais um.

No início da manhã, o comando da unidade deu início a uma operação na região, com apoio de agentes do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA). Durante a ação, um homem acabou preso. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola. O suspeito foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador).

Roubo a militar da Marinha termina com um morto e outro preso em SG

Um militar da Marinha reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na Rua Benjamin Constant, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (5). Logo depois, o comparsa, que também ficou ferido, foi preso ao dar entrada no Pronto-Socorro do município.

Segundo relato do militar, os dois homens estavam em uma motocicleta e anunciaram o assalto quando ele reduziu a velocidade de seu veículo. Na ocasião, o garupa teria sacado uma arma e apontado em sua direção. Nesse momento, o agente reagiu e atirou cerca de seis vezes na direção da dupla. Depois, policiais constataram que a arma usada pelos criminosos era falsa.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) foram acionados para investigar o caso. Um dos envolvidos foi identificado como Breno Soares Siqueira, de 24 anos. Ele morreu ainda no local.



O segundo, Daniel Alexandre dos Santos, também atingido pelos disparos, chegou a tentar fugir. Após diligências para rastrear seu paradeiro, os agentes o localizaram e o prenderam no hospital, no centro da cidade.



A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.