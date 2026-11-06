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Rio retorna ao estágio 1 de calor; fim de semana será de chuva
Município havia entrado no nível 2, definido pela previsão ou registro de 36°C a 40°C por um determinado período, na terça-feira (3)
O município do Rio retornou ao primeiro nível do Protocolo do Calor na madrugada desta sexta-feira (6), segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio). Isso significa que não há previsão de índices extremos ou muito altos de calor para as próximas horas.
Às 11h de terça-feira (3), a cidade entrou no segundo nível, que se caracteriza pela previsão ou registro de 36°C a 40°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. Nessa categoria, ainda não há impactos significativos na alteração da rotina dos cidadãos, que devem se manter informados a orientações do poder público para prevenção de sintomas de exposição ao calor.
A previsão para esta sexta-feira é de predomínio do céu nublado a encoberto e temperaturas em declínio, com chuvas fracas a ocasionalmente moderadas e isoladas ao longo do dia. A máxima prevista é de 28ºC. Conforme o Sistema Alerta Rio, a entrada de ventos úmidos do oceano influenciará o tempo na cidade.
Segundo a previsão, as regiões da Barra da Tijuca/Jacarepaguá e Zona Norte devem ser as mais afetadas pelo calor nas próximas horas, com mínimas de 21ºC e 24ºC respectivamente e máximas de 27ºC.
A tendência é que a Zona Oeste tenha temperaturas entre 22ºC e 26ºC, e a Zona Sul tenha registros de 24ºC a 25ºC. Já no Centro e na Grande Tijuca, os termômetros devem variar entre 20ºC e 25ºC.
Previsão do tempo para o fim de semana
No sábado (7), o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde e ventos moderados a fortes, com temperaturas que variam de 19ºC a 35ºC.
Já no domingo (8), ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo ficará nublado e encoberto, terá chuvas fracas a moderadas e ventos moderados a fortes. A mínima prevista é de 17ºC, e a máxima, 30ºC.
O céu seguirá nublado no início da semana que vem, na segunda-feira (9), com chuvas fracas e isoladas a qualquer momento do dia, mas desta vez com ventos fracos a moderados. A tendência é uma queda na temperatura, que deve ficar entre 16ºC e 25ºC. A possibilidade de chuva e vento deve se manter na terça-feira (10), com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.
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