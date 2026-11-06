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Após semana com mudança do tempo, cariocas fazem desabafo: 'Horrível'
Rio de Janeiro

Após semana com mudança do tempo, cariocas fazem desabafo: 'Horrível'

Moradores do Rio relataram ao O DIA o aumento de sintomas gripais devido a alterações constantes entre dias ensolarados e chuvosos

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Rio amanheceu nublado na manhã desta sexta-feira (6)
Dayane Aragão relata problemas em levar os cachorros para passear devido à mudança no clima
A gerente de marketing Tatiana com seu cachorro, em Copacabana
Bosco Telles trabalha com turismo e precisa mudar sua rotina de trabalho devido ao tempo instável
A funcionária pública Suzana tem tido resfriados devido ao tempo instável
Dayane Aragão estranha ver o Rio com tempo nublado
\'Você fica na mão\', desabafa Bosco Telles sobre a mudança no tempo
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As constantes variações de temperatura no Rio, com mudanças rápidas de dias ensolarados a nublados e chuvosos, têm sido um problema para cariocas, que relatam necessidade de modificar suas rotinas pessoal e de trabalho devido à instabilidade do clima. Ao O DIA, moradores contaram, ainda, que tiveram um aumento nos sintomas de gripe com as diversas alterações nos termômetros.
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É o caso da gerente de marketing Tatiana, 42 anos. Nascida em Petrópolis, ela mora no Rio há 17 anos e gosta do "inverno carioca", mas poucas vezes viu um tempo tão diferente quanto nos últimos dias. "Ultimamente, essa mudança tem surpreendido muito. Dias muito intensos de muita chuva, que passamos nos últimos dois meses. Agora, estamos com a iminência de um verão muito intenso também", disse.
Tatiana relatou que ficou resfriada algumas vezes nos últimos meses e compartilhou dificuldades em lavar suas roupas, por não ter onde secá-las devido à chuva constante. "A imunidade abaixa muito. Nos últimos três meses, eu tive duas gripes. Eu moro em um apartamento pequeno e nos últimos dois meses, acumulou bastante roupas e toalhas com tempos diferentes para secar", lembrou.
A funcionária pública Suzana também considera a mudança de tempo "horrível". "Você fica sem saber. Você coloca uma roupa para sair de manhã e de tarde, está outro tempo. Fora a saúde. A gente nunca fica boa. Ficamos sempre gripadas, com alergia. Preciso sempre tomar um antigripal, uma vitamina C, um antialérgico, porque a alergia ataca", desabafou.

Rotina de trabalho

As alterações na temperatura também impactam nas rotinas de trabalho, e a área de turismo é uma das mais atingidas. É o caso do tradutor Bosco Telles, 65. "É complicado. Não tendo uma previsão com essa mudança de temperatura, você fica na mão. Não sabe se vai chover, fazer sol. Vem muitos turistas para o Rio, milhares, todos os anos. E eles vêm para pegar sol", explicou.
"Quando chove, alguns pontos do Rio não têm turistas. Em lugares abertos, fica mais difícil. Eu sou professor também e trabalho em casa, faço joias. Tem que se virar", destacou Bosco.

Pets também são afetados

As variações no tempo também causam mudanças na vida de quem tem pets. A coordenadora financeira Daniela Aragão, 35, contou que seus cachorros só fazem as necessidades na rua. "Tem que ficar administrando quando tá chovendo e quando não tá. Como sou carioca e sempre fui da Zona Sul, é muito estranho não ter praia sempre".
Além disso, há a possibilidade dos cães pegarem resfriado. "Eles acabam saindo na chuva molhados, tem que secar, podem ficar resfriados. Para a gente, não. Estamos até acostumados. Só muda o treino. Em vez de ser na praia, vamos para um estabelecimento fechado", relatou Daniela.

Médico alerta

O médico Mario Castro Alvarez, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, explica que as mudanças bruscas de temperatura não provocam gripe diretamente, já que a doença é causada pelo vírus influenza, mas podem favorecer a transmissão.
“O clima frio, especialmente a redução abrupta de temperatura, facilita a transmissão dos vírus quando eles estão presentes no ambiente. Além disso, as pessoas tendem a se aglomerar mais, fechar as janelas e reduzir a circulação de ar, o que aumenta o risco de contágio”, esclarece.
Para evitar a doença, o especialista destaca a vacinação anual como a medida mais eficaz e recomenda manter os ambientes ventilados, higienizar as mãos com frequência, evitar levá-las ao nariz e à boca e usar máscaras em locais com grande concentração de pessoas.
“A estratégia mais efetiva e bem documentada para prevenir a gripe é, sem dúvida, a vacinação. A vitamina C e outros produtos têm evidências muito pobres de que possam trazer algum benefício na prevenção. A vitamina D pode ser útil para quem apresenta deficiência, mas não há segurança de que funcione para a população em geral”, pontua.
Para quem já apresenta sintomas, a orientação é repousar, manter a hidratação, alimentar-se adequadamente e utilizar medicamentos para aliviar febre e dores, com orientação profissional.
“Na maioria das pessoas, a gripe é uma doença benigna e transitória. O tratamento envolve medidas de suporte, como hidratação, antitérmicos e analgésicos”, explica.
O médico alerta, entretanto, para sinais que exigem atenção, como falta de ar, febre acima de 38,5°C por três ou quatro dias, retorno da febre depois de uma melhora ou confusão mental. Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas também devem procurar assistência médica ao apresentar sintomas, pois estão mais expostos a complicações. Nesses casos, antivirais como o oseltamivir podem ser indicados, especialmente quando iniciados nas primeiras 48 horas, mas somente após avaliação médica.

Previsão do tempo para o fim de semana

No sábado (7), o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde e ventos moderados a fortes, com temperaturas que variam de 19ºC a 35ºC.
Já no domingo (8), ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo ficará nublado e encoberto, terá chuvas fracas a moderadas e ventos moderados a fortes. A mínima prevista é de 17ºC, e a máxima, 30ºC.
O céu seguirá nublado no início da semana que vem, na segunda-feira (9), com chuvas fracas e isoladas a qualquer momento do dia, mas desta vez com ventos fracos a moderados. A tendência é uma queda na temperatura, que deve ficar entre 16ºC e 25ºC. A possibilidade de chuva e vento deve se manter na terça-feira (10), com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.
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