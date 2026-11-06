Festival literário agita Museu de Arte do Rio durante final de semana

O Museu de Arte do Rio (MAR) - localizado na Praça Mauá, no Centro do Rio - recebe, a partir desta sexta-feira (6), a 25ª edição da Primavera dos Livros, evento que reúne mais de 60 editoras e uma programação cultural gratuita.

Com o tema "Micropolíticas para um futuro possível", o festival reúne encontros, lançamentos, workshops e apresentações, das 10h às 19h, até o domingo (8), com entrada gratuita. As editoras estão distribuídas por 50 estandes.

É a segunda vez consecutiva que a feira literária ocorre no MAR. Neste ano, a organização homenageia os 90 anos do autor mineiro Silviano Santiago, considerado um dos maiores escritores brasileiros da atualidade. O evento é organizado pela Liga Brasileira de Editores (Libre), uma associação de editoras independentes do país, reunindo cerca de 200 casas editoriais de médio e pequeno porte.

Durante os três dias , o público poderá participar de debates, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, oficinas, contação de histórias e apresentações culturais. Entre os nomes que fazem parte da programação estão Bianca Ramoneda, Vanessa Yetu, João Pombo Barile, Luiz Rufino, Chico Alencar, Bráulio Tavares, Michael França e o pesquisador Martin Carnoy, da Universidade de Stanford.

Nesta sexta-feira (6), Dia do Editor, a programação foi pensada para quem vive o livro por dentro e para as pessoas que buscam entender como ele chega até o leitor. O auditório do MAR, localizado no quinto andar, receberá sete mesas de debates, sendo a primeira realizada às 10h30.

Os temas passam pela saúde financeira das pequenas editoras, pelos caminhos de uma editora independente ao longo do tempo e pelo que o BookTok (uma subseção do TikTok dedicada aos livros e à leitura em geral) e os algoritmos fazem com a leitura. Há também conversas sobre audiolivros e catálogos acessíveis, sobre como a literatura brasileira atravessa fronteiras, sobre inteligência artificial e autoria, e uma mesa sobre o poder dos clubes de leitura.



Com o slogan "Bibliodiversidade em rede", a Primavera dos Livros busca celebrar a riqueza e a diversidade da produção editorial independente brasileira, dando visibilidade a editoras, autores e para as obras que ampliam os horizontes da literatura.

Ao O DIA, o escritor Cosme Aristides, autor da obra "A Paisagem Limiar - Gênese Vampírica", destacou a importância do evento para quem está começando no ramo.

"Sou um escritor independente. Meu primeiro livro lançado foi de forma independente, criei a minha própria editora para poder publicar. Meu segundo foi lançado por um projeto da prefeitura, que é o Rio de Escritores. A importância de um evento como esse é tornar visível o trabalho das editoras independentes e para que os autores que estão começando possam galgar algum tipo de divulgação e de possibilidade de publicação sem ser dentro de grandes editoras porque o funil delas é grande. Difícil superar esses desafios. Começando em uma editora de médio ou pequeno porte, facilita o acesso dos escritores iniciantes ao mercado editorial", contou.





Para esta edição, a Libre promove a campanha de financiamento coletivo "a primavera floresce nas bibliotecas", na plataforma Benfeitoria. O objetivo é promover a renovação de parte dos acervos de 37 bibliotecas comunitárias do Estado do Rio, com livros das editoras independentes que participam desta edição do festival. A organização define o evento como "um encontro que aproxima leitores, escritores e profissionais do mercado editorial", convidando o público a descobrir novos títulos, vozes e perspectivas.Para esta edição, a Libre promove a campanha de financiamento coletivo "a primavera floresce nas bibliotecas", na plataforma Benfeitoria. O objetivo é promover a renovação de parte dos acervos de 37 bibliotecas comunitárias do Estado do Rio, com livros das editoras independentes que participam desta edição do festival. As doações podem ser realizadas pela internet.

Programação do fim de semana





Às 10h30, a abertura da programação - no auditório do quinto andar do MAR - contará com a apresentação da Orquestra Vibrações, do Instituto Benjamin Constant. Depois disso, as mesas de debate seguem até o final da tarde, indo de micropolíticas e futuros possíveis até as histórias de horror, fantástico e realismo mágico. Há ainda uma conversa sobre o que a literatura faz com aquilo que falta.



Quem for com crianças encontrará, no quarto andar, uma biblioteca com contação de histórias e o lançamento do livro "Vazio", de Anna Llenas. Os workshops do dia também acontecem no local. São gratuitos, têm vagas limitadas e a



No térreo, o público acompanhará os lançamentos da Editora Cambucá ao longo da tarde e, às 17h, o Sarau Patuá em voz alta. Em uma sala do segundo andar, o Instituto Benjamin Constant e o MAR conversam sobre literatura e propõem uma oficina de audiodescrição. - Sábado (7)Às 10h30, a abertura da programação - no auditório do quinto andar do MAR - contará com a apresentação da Orquestra Vibrações, do Instituto Benjamin Constant. Depois disso, as mesas de debate seguem até o final da tarde, indo de micropolíticas e futuros possíveis até as histórias de horror, fantástico e realismo mágico. Há ainda uma conversa sobre o que a literatura faz com aquilo que falta.Quem for com crianças encontrará, no quarto andar, uma biblioteca com contação de histórias e o lançamento do livro "Vazio", de Anna Llenas. Os workshops do dia também acontecem no local. São gratuitos, têm vagas limitadas e a inscrição deve ser realizada por um formulário online. No térreo, o público acompanhará os lançamentos da Editora Cambucá ao longo da tarde e, às 17h, o Sarau Patuá em voz alta. Em uma sala do segundo andar, o Instituto Benjamin Constant e o MAR conversam sobre literatura e propõem uma oficina de audiodescrição.

- Domingo (8)

No último dia de evento, o Auditório do MAR, no quinto andar, reúne seis mesas. Elas começam às 10h30, com uma conversa sobre o Rio para além do cartão-postal, e terminam às 17h, com a pergunta sobre os futuros possíveis para o Brasil.

Pelo caminho, os debates passam pela literatura infantil e juvenil, pela ancestralidade, pela fome, pela educação e pela espiritualidade.

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