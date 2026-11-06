Lutador agrediu brutalmente vizinho no elevador - Reprodução/Polícia Civil

Lutador agrediu brutalmente vizinho no elevadorReprodução/Polícia Civil

Publicado 06/11/2026 13:08



Câmeras de segurança registraram o momento em que o lutador Lucas Portela Fontana Gomes agride uma vizinha dentro do elevador de um prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio, na quinta-feira (5). Ele foi preso nesta sexta-feira (6) e deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

Nas imagens, uma mulher de blusa laranja sai do elevador e é surpreendida pelo agressor, que passa a atacar com socos, chutes e pontapés. Em seguida, ele bate a cabeça da vítima contra a parede diversas vezes, derruba a mulher no chão e continua as agressões, chegando a aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". O ataque dura mais de três minutos, sem interrupção.

Após Lucas deixar o elevado, a mulher, ensanguentada, levanta com dificuldade e deixa o local, que também ficou coberto de sangue.



Veja vídeo:

Vídeo mostra mulher sendo espancada por lutador no elevador de prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso nesta sexta-feira (6). Crédito: Divulgação https://t.co/u0qwQJBOV8 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2026 Segundo a Polícia Civil, a vítima foi até o andar após ouvir gritos de socorro de uma vizinha de 65 anos que também foi agredida pelo lutador. Elas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Momentos antes, uma outra vizinha teve o apartamento invadido, mas conseguiu fugir com a família pelas escadarias do edifício, após também enfrentar momentos de violência.



De acordo com a investigação, Lucas iniciou uma confusão dentro de seu apartamento, com gritos e agressões. A situação levou os vizinhos a acionarem as forças de segurança. Em seguida, ele passou a invadir outros apartamentos, ameaçando matar os moradores do prédio.



Diante da gravidade do caso, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizaram diligências, ouviram vítimas e testemunhas e obtiveram imagens das câmeras de segurança que registraram as agressões. Após reunir as provas, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão temporária de Lucas, cumprida na manhã desta sexta-feira (6).

Na ação, policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados. De acordo a PM, Lucas entrou em luta corporal com um dos policiais e acabou atingido por um tiro na perna. Ele também foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em seguida, depois dos procedimentos na delegacia, ele foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte, onde passará por audiência de custódia.

A reportagem não localizou a defesa de Lucas. O espaço está aberto para eventuais manifestações.