Câmeras de segurança registraram o momento em que o lutador Lucas Portela Fontana Gomes agride uma vizinha dentro do elevador de um prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio, na quinta-feira (5). Ele foi preso nesta sexta-feira (6) e deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.
Nas imagens, uma mulher de blusa laranja sai do elevador e é surpreendida pelo agressor, que passa a atacar com socos, chutes e pontapés. Em seguida, ele bate a cabeça da vítima contra a parede diversas vezes, derruba a mulher no chão e continua as agressões, chegando a aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". O ataque dura mais de três minutos, sem interrupção.
Após Lucas deixar o elevado, a mulher, ensanguentada, levanta com dificuldade e deixa o local, que também ficou coberto de sangue.
Veja vídeo:
Vídeo mostra mulher sendo espancada por lutador no elevador de prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso nesta sexta-feira (6). Crédito: Divulgação https://t.co/u0qwQJBOV8
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi até o andar após ouvir gritos de socorro de uma vizinha de 65 anos que também foi agredida pelo lutador. Elas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.
Momentos antes, uma outra vizinha teve o apartamento invadido, mas conseguiu fugir com a família pelas escadarias do edifício, após também enfrentar momentos de violência.
De acordo com a investigação, Lucas iniciou uma confusão dentro de seu apartamento, com gritos e agressões. A situação levou os vizinhos a acionarem as forças de segurança. Em seguida, ele passou a invadir outros apartamentos, ameaçando matar os moradores do prédio.
Diante da gravidade do caso, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizaram diligências, ouviram vítimas e testemunhas e obtiveram imagens das câmeras de segurança que registraram as agressões. Após reunir as provas, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão temporária de Lucas, cumprida na manhã desta sexta-feira (6).
Na ação, policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados. De acordo a PM, Lucas entrou em luta corporal com um dos policiais e acabou atingido por um tiro na perna. Ele também foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar.
Em seguida, depois dos procedimentos na delegacia, ele foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte, onde passará por audiência de custódia.
A reportagem não localizou a defesa de Lucas. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
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