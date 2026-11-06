Pacientes cobram reembolso de grupo investigado por mortes após cirurgias

Pacientes do Grupo Celita Toledo que desistiram de realizar cirurgias plásticas depois que casos de mortes após os procedimentos vieram à tona relatam estar tendo dificuldades de conseguir o reembolso dos valores investidos. Nesta sexta-feira (6), um grupo de mulheres protestou em frente ao hospital, localizado na Rua Soares Cabral, 38, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.





Ao O DIA, a paciente Raquel Borges conta que tinha uma cirurgia marcada para maio do ano que vem, mas resolveu não passar pelo procedimento.



“Estive aqui no dia 21 de outubro para pegar o estorno integral no valor de R$ 9,5 mil, que foi pago em abril. Ela [Celita Toledo] fez um acordo comigo, com a assinatura dela, dizendo que devolveria meu dinheiro em 7 dias. Mas ela não me respondeu, não me mandou estorno e até hoje estou esperando”, relata.



A técnica de enfermagem Ana Mirlei, de 32 anos, desistiu da cirurgia depois que os casos de morte vieram à tona. Segundo a paciente, a própria Celita teria dado a opção de estorno dos valores depois que o grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em 21 de outubro.



“Eu não vou colocar minha vida em risco. Decidi fazer o estorno. Entrei em contato, me deram 7 dias, mas não tive nenhuma resposta. Vim presencialmente, me deram 15 dias. Vim de novo com 15 dias, gastando passagem, gastando tempo, e falaram que dia 30 de novembro vão depositar meu dinheiro. Mas a minha pergunta é para ela: Se não teve com 7 dias, vai ter dia 30 de novembro? Não sou só eu que estou aqui, tem muita gente querendo o dinheiro de volta”, afirma.



Ao menos 15 pacientes esperam respostas do grupo sobre os reembolsos de seus respectivos procedimentos. Somados, os valores ultrapassam R$ 150 mil. Nesta sexta-feira (6), o perfil oficial do projeto publicou um comunicado, nos Stories, do Instagram, afirmando que o hospital estaria fechado para reformas e que o atendimento ambulatorial retornaria na segunda-feira (9). Leia mais! Polícia investiga terceira morte após cirurgia em clínica na Zona Sul Ao, a paciente Raquel Borges conta que tinha uma cirurgia marcada para maio do ano que vem, mas resolveu não passar pelo procedimento.“Estive aqui no dia 21 de outubro para pegar o estorno integral no valor de R$ 9,5 mil, que foi pago em abril. Ela [Celita Toledo] fez um acordo comigo, com a assinatura dela, dizendo que devolveria meu dinheiro em 7 dias. Mas ela não me respondeu, não me mandou estorno e até hoje estou esperando”, relata.A técnica de enfermagem Ana Mirlei, de 32 anos, desistiu da cirurgia depois que os casos de morte vieram à tona. Segundo a paciente, a própria Celita teria dado a opção de estorno dos valores depois que o grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em 21 de outubro.“Eu não vou colocar minha vida em risco. Decidi fazer o estorno. Entrei em contato, me deram 7 dias, mas não tive nenhuma resposta. Vim presencialmente, me deram 15 dias. Vim de novo com 15 dias, gastando passagem, gastando tempo, e falaram que dia 30 de novembro vão depositar meu dinheiro. Mas a minha pergunta é para ela: Se não teve com 7 dias, vai ter dia 30 de novembro? Não sou só eu que estou aqui, tem muita gente querendo o dinheiro de volta”, afirma.Ao menos 15 pacientes esperam respostas do grupo sobre os reembolsos de seus respectivos procedimentos. Somados, os valores ultrapassam R$ 150 mil. Nesta sexta-feira (6), o perfil oficial do projeto publicou um comunicado, nos Stories, do Instagram, afirmando que o hospital estaria fechado para reformas e que o atendimento ambulatorial retornaria na segunda-feira (9).

Paciente estava internada quando centro cirúrgico foi interditado

A assistente financeira Camila Amazonas, de 42 anos, conta que fechou uma mastopexia com prótese, no valor de R$ 14 mil, com o grupo em dezembro do ano passado. A cirurgia foi marcada para 8 de outubro, mas no dia anterior recebeu um comunicado do hospital que remarcou o procedimento por falta de silicone.



Ela foi orientada a aguardar até o dia 17 de outubro. Ainda sem resposta, um dia antes do prazo final ela compareceu ao hospital. “Compareci aqui no hospital para cobrar um posicionamento, porque eu tirei férias, eu me programei. Implorei, praticamente, para ter a cirurgia, ter uma data definida”, relata.



Camila foi internada no dia 20 de outubro, para passar pela cirurgia no dia seguinte. Além dela, outras sete pacientes deram entrada junto. Os procedimentos, no entanto, não aconteceram.



“Eu internei, fiquei mais de 20 horas em jejum, mas minha cirurgia não aconteceu. Me deram algo para comer e, no dia seguinte, às 5h, a responsável pelo financeiro bateu na nossa porta e falou que não teria mais cirurgia. Até então, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Começamos a receber links e ligações, dizendo que a polícia estava aqui fechando a clínica, interditando a clínica, quando o delegado chegou e falou que a gente teria direito ao ressarcimento, uma vez que a clínica estava sendo interditada”, conta.



A paciente então pediu pela alta, que foi negada pela equipe. “Eles queriam me dar alta à revelia, eu neguei e pedi a alta mesmo, uma vez que não tinha médico aqui. Não tinha como ter alta à revelia”, afirma.



Após o cancelamento da cirurgia, Camil enfrentou um novo transtorno: a falta de respostas sobre o reembolso do valor investido. Ela relata que solicitou o estorno do dinheiro diretamente ao hospital, mas não teve resposta. A paciente chegou a apelar pelas redes sociais, mas foi bloqueada e ameaçada através de áudios.



“Comecei a pedir o meu reembolso amigavelmente, pedi por notificação extrajudicial e cada hora é uma resposta. Fui para as redes sociais, marquei a Celita, e ela me bloqueou, não me deu nenhum retorno e mandou áudios nos grupos de venda me intimidando, dizendo que colocou pessoas para olhar quem estava marcando o arroba dela. Me senti intimidada. Estou desde o dia 22 de outubro, pedindo meus R$ 14 mil de volta. Ela gravou um áudio dizendo que daria em sete dias úteis. Já estamos no 14º dia útil e não tenho o meu dinheiro”, afirma.



O DIA entrou em contato com o Grupo Celita Toledo através do WhatsApp às 11h59 desta sexta-feira (6) para solicitar um posicionamento sobre a situação das pacientes e seus respectivos pedidos de reembolso, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.



*Colaboração: Reginaldo Pimenta

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