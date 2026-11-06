Crivella e André Português assumirão o comando do Republicanos no Estado - Redes sociais/Reprodução

Crivella e André Português assumirão o comando do Republicanos no EstadoRedes sociais/Reprodução

Publicado 06/11/2026 17:37 | Atualizado 06/11/2026 17:44

A Justiça Eleitoral oficializou, nesta sexta-feira (6), o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português como novo presidente do Republicanos do Rio de Janeiro . O primeiro vice-presidente da legenda estadual será o ex-prefeito da cidade do Rio Marcelo Crivella, que concorreu a uma vaga no Senado nas Eleições 2026, mas não foi escolhido para o cargo.

Nas redes sociais, Português comemorou a decisão. “Hoje começa uma nova história! Assumir a presidência de um dos partidos mais importantes do Brasil é uma responsabilidade que recebo com muita honra, gratidão e, acima de tudo, compromisso com o futuro”, iniciou ele.

No texto, ele relembrou o tempo que ficou à frente do município de Miguel Pereira. “Ao longo da minha trajetória pública, tive a oportunidade de demonstrar que a boa gestão política se constrói com planejamento, trabalho, diálogo e resultados. Foram oito anos à frente de Miguel Pereira, com projetos transformadores e realizações que contribuíram para mudar a realidade da cidade. Uma experiência que fortaleceu minha convicção de que a política precisa ser feita com responsabilidade e compromisso com as pessoas”.

Na legenda da publicação, André se comprometeu a fortalecer o partido e ampliar o diálogo da legenda.

“Recebo essa missão com a disposição de fortalecer o Republicanos, ampliar o diálogo com nossas lideranças e construir novos caminhos para o desenvolvimento do nosso estado. Levo comigo a experiência de quem já teve a oportunidade de governar, realizar e transformar. Agora, inicio um novo capítulo, com ainda mais responsabilidade e vontade de trabalhar. Hoje começa uma nova história. Que Deus abençoe essa caminhada!”, finalizou.

Nas Eleições 2026, André Português chegou a fazer pré-campanha para a corrida ao Palácio Guanabara, mas perdeu a disputa interna para Anthony Garotinho, que disputou o cargo para o Governo do Rio e teve os votos anulados pela Justiça Eleitoral, dando a vitória a Douglas Ruas (PL).

Português chegou a tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas sem sucesso. No estado do Rio, o partido elegeu apenas Tia Ju, Danniel Librelon e Leandro para a Alerj, além de Luis Carlos Gomes para a Câmara dos Deputados.

André Português iniciou sua trajetória política como vereador de Miguel Pereira, de 2005 a 2008. Anos mais tarde, esteve à frente do município de 2017 a 2024. O atual presidente do Republicanos-RJ ficará no cargo pelo menos até 2028.