Crivella e André Português assumirão o comando do Republicanos no EstadoRedes sociais/Reprodução
André Português assume presidência do Republicanos RJ
Ex-prefeito de Miguel Pereira celebrou a conquista com um longo texto publicado nas redes sociais; Marcelo Crivella será o vice
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