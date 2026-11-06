Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em residências de alto padrãoReprodução/Polícia Civil
Na ação, os agentes cumpriram dez mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e nos bairros de Botafogo e Jardim Botânico, na Zona Sul. Durante as diligências, foram recolhidos R$ 95 mil, 6 mil euros e 4 mil dólares, além de documentos e outros materiais que poderão auxiliar na investigação.
Segundo a Polícia Civil, entre os oito indiciados estão advogados, servidores públicos e dois ex-presidentes de um órgão público. Os investigados foram apontados pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa.
Banco encerrou atividades em 1964
Mesmo décadas depois, um grupo que se apresentava como acionista teria conseguido restabelecer o registro empresarial da instituição na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), em 2024. A medida, segundo a apuração, ocorreu apesar de decisões judiciais e manifestações técnicas contrárias à reativação.
A Polícia Civil suspeita que a retomada do registro tenha servido para reivindicar direitos sobre um crédito bilionário relacionado à desapropriação de um terreno com aproximadamente 153 mil metros quadrados, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
Investigação aponta uso de manifestação fraudada
Conforme a Polícia Civil, o documento teria sido elaborado por um estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que representava um dos investigados. Para isso, ele teria utilizado indevidamente a senha de acesso de uma assessora do órgão ministerial.
A investigação busca esclarecer a participação de cada envolvido na articulação que permitiu a retomada do registro da instituição financeira e a eventual tentativa de dar aparência legal à reivindicação do crédito.
Primeira fase ocorreu em junho
Entre os alvos estavam acionistas ligados ao antigo banco e integrantes da Jucerja. Na época, a investigação também examinava possíveis relações entre pessoas envolvidas no caso e outras práticas suspeitas, como invasões de terrenos, fraudes imobiliárias e construção de condomínios irregulares na Barra da Tijuca.
Com a segunda fase, a Polícia Civil informou ter encerrado a investigação e indiciado oito pessoas. O material recolhido será utilizado na apuração dos crimes apontados pela corporação. A eventual responsabilização dos investigados ainda dependerá da análise do Ministério Público e das decisões da Justiça.
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