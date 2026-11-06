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Para se vacinar, é necessário um documento de identificação Edu Kapps/ SMS

Publicado 06/11/2026 19:17 | Atualizado 07/11/2026 08:34

A vacinação contra a mpox foi retomada na cidade do Rio nesta sexta-feira (6), após o recebimento de 2 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde . A campanha volta agora com prioridade para pessoas vivendo com HIV/Aids que apresentam maior risco de desenvolver complicações da doença.





Nesta primeira etapa, poderão receber o imunizante pessoas com 18 anos ou mais e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico. Esse diagnóstico indica uma imunodeficiência avançada, o que significa que o sistema imunológico está severamente enfraquecido. Para pessoas que vivem com o HIV, atingir um valor abaixo de 200 células/mm³ preenche o critério clínico para o diagnóstico de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). LEIA MAIS: Ex-marido de galerista morto é condenado a prisão perpétua nos EUA Nesta primeira etapa, poderão receber o imunizante pessoas com 18 anos ou mais e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico. Esse diagnóstico indica uma imunodeficiência avançada, o que significa que o sistema imunológico está severamente enfraquecido. Para pessoas que vivem com o HIV, atingir um valor abaixo de 200 células/mm³ preenche o critério clínico para o diagnóstico de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a ampliação para outros grupos, como as demais pessoas vivendo com HIV/Aids e usuários de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), ocorrerá gradualmente, conforme a chegada de novas remessas.

A retomada acontece em meio ao avanço dos registros de mpox no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), foram confirmados 298 casos entre janeiro e 6 de novembro, dos quais 207 na capital. Em todo o ano de 2025, o estado contabilizou 119 confirmações. A pasta afirma que não houve mortes no território fluminense.



Já a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um balanço divergente: 221 casos registrados na cidade em 2026 e um óbito de paciente com doença imunossupressora preexistente, que contribuiu para o agravamento do quadro.





Cinco unidades oferecem a vacina

Na capital, a imunização estará disponível em cinco unidades concentradoras. Três delas são os Super Centros Cariocas de Vacinação, que funcionam em horários ampliados.



Na Zona Sul, o atendimento ocorre no Super Centro de Botafogo, na Rua General Severiano, 91, diariamente, das 8h às 22h. Na Zona Norte, a vacinação está disponível no Shopping Nova América, em Del Castilho, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial. Na Zona Oeste, o serviço funciona no ParkShopping Campo Grande, também conforme o expediente do shopping.



As outras opções são o Centro de Especialidades de Vacinação Dr. Álvaro Aguiar (CEVAA) e o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (CRIE/INI). Ambos atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



O esquema prevê duas aplicações, com intervalo de 28 dias entre elas. A vacina contra a mpox não integra o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A definição dos grupos prioritários e o envio de doses são atribuições do Ministério da Saúde.



A SES-RJ informou que as 2 mil doses recebidas do governo federal serão destinadas inicialmente à cidade do Rio, justamente por concentrar a maior quantidade de casos. Até 2 de novembro, o estado havia contabilizado 953 aplicações do imunizante, conforme dados da Rede Nacional de Dados em Saúde.



A secretaria estadual também prepara uma nota técnica para orientar os municípios sobre os critérios de identificação e encaminhamento de pacientes. Outra medida prevista é a capacitação de profissionais das redes municipais, com foco no diagnóstico da doença.



O infectologista Rafael Galliez, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, explicou que a transmissão ocorre principalmente por contato íntimo e também por gotículas respiratórias. Ao comentar o aumento dos registros, o especialista destacou a importância da atenção aos sintomas e da procura por atendimento.



"Como tudo que envolve doenças infecciosas e transmissíveis, a percepção sobre o aumento de casos nos leva a uma maior atenção. Estamos observando essa tendência e orientando a procura pelos serviços de saúde em casos suspeitos", afirmou.





Ministério prepara compra de mais vacinas

O reforço enviado ao Rio faz parte de uma estratégia nacional para ampliar o estoque do imunizante. Em 5 de novembro, o Ministério da Saúde autorizou a aquisição de até 20 mil doses por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).



No dia anterior, a pasta havia anunciado o envio de mais 2 mil unidades ao estado. Com essa remessa, o total destinado ao território fluminense em 2026 chegou a 3,5 mil doses, segundo informações divulgadas pelo governo federal.





Lesões na pele estão entre os principais sintomas



A mpox é uma infecção causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus. A doença provoca erupções e lesões na pele, que podem aparecer em diferentes partes do corpo, inclusive nas regiões genital, anal e oral. Outros sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, cansaço e aumento dos gânglios linfáticos, popularmente conhecidos como ínguas.



A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões, fluidos corporais, secreções respiratórias e objetos contaminados. Por isso, as autoridades recomendam evitar contato físico e íntimo com pessoas que apresentem sinais suspeitos, além de não compartilhar toalhas, roupas, lençóis e outros itens pessoais.



Quem identificar possíveis sintomas deve procurar uma unidade de saúde para avaliação, mesmo que não apresente febre. Pessoas com suspeita ou confirmação da infecção precisam manter isolamento e evitar contato próximo com outras pessoas durante o período de transmissibilidade.



A maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados, com tratamento baseado em cuidados clínicos para aliviar os sintomas e prevenir complicações. A vacinação, por sua vez, segue restrita aos grupos definidos pelas autoridades sanitárias.