Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão comemora a reeleição - Divulgação/ Defensoria Pública

Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão comemora a reeleiçãoDivulgação/ Defensoria Pública

Publicado 06/11/2026 21:33 | Atualizado 06/11/2026 21:37

Candidato único, o atual defensor público-geral, Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão, foi reeleito nesta sexta-feira (6) para o biênio 2027-2028. Ao todo, foram contabilizados 909 votos válidos, dos quais 773 (85%) foram destinados a Abrahão.

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O resultado será encaminhado ao governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, que terá o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da lista, para publicar a nomeação no Diário Oficial do Estado.

O processo eleitoral realizado na Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) contou com a participação de defensores públicos da ativa e aposentados. A votação aconteceu exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Votação (SEV), das 10h às 17h, com apuração realizada imediatamente após o encerramento.

Para Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão, a participação de defensores públicos no processo eleitoral representa o compromisso coletivo com a continuidade do fortalecimento institucional e com a missão constitucional da Defensoria Pública.

"Recebo o resultado desta eleição com gratidão, orgulho pelo trabalho realizado e um profundo senso de responsabilidade. A confiança das defensoras e dos defensores públicos representa também o reconhecimento de uma gestão que tem trabalhado intensamente para fortalecer, modernizar e ampliar a capacidade de atuação da nossa Instituição. Os avanços que conquistamos são resultado de um esforço coletivo, construído com diálogo, planejamento, compromisso e dedicação de muitas pessoas. Fizemos muito, mas sabemos que ainda temos importantes desafios pela frente", disse o defensor público-geral após o resultado.

Em publicação, a Defensoria Pública disse que a eleição para o biênio 2027-2028 representa a perspectiva de continuidade de uma agenda de modernização, valorização institucional e ampliação dos serviços, reafirmando o compromisso do órgão com uma atuação cada vez mais eficiente, inovadora e próxima de quem mais precisa.

Quem é Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão



Defensor público desde 2006, Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão construiu uma trajetória marcada pela atuação em diferentes áreas da Instituição e pela experiência em gestão pública.

Ao longo de sua carreira, passou por 28 municípios fluminenses, tendo sido defensor público titular em Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia e Queimados. Atualmente, é titular da 1ª Vara Cível de Nilópolis.



Sua experiência inclui a atuação acadêmica como professor e o exercício de funções estratégicas na administração institucional. Em 2015, foi diretor administrativo da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Fesudeperj) e, em 2016, assumiu a Secretaria-Geral da instituição.



Também exerceu dois mandatos consecutivos como presidente da Caixa de Assistência aos Membros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Camarj).





