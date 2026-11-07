Drogas foram encontradas por cães farejadores - Divulgação / Receita Federal

Drogas foram encontradas por cães farejadoresDivulgação / Receita Federal

Publicado 07/11/2026 08:16

Agentes da Receita Federal apreenderam quatro encomendas contendo drogas e medicamentos controlados durante uma fiscalização em uma transportadora na Pavuna, na Zona Norte do Rio , nesta sexta-feira (6). O valor estimado da apreensão é de mais de R$ 356 mil.

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Com o apoio da equipe K9, os cães farejadores identificaram pacotes suspeitos. Neles, haviam entorpecentes escondidos no interior de capacetes, um método utilizado para tentar dificultar a ação da fiscalização. Foram encontrados aproximadamente 3,6 mil comprimidos de ecstasy, totalizando cerca de 2 kg, além de 1 mil kg de skunk e 20 gramas de MDMA.

Segundo a Receita Federal, as remessas tinham origem no Estado do Rio de Janeiro e destino aos estados da Bahia, Minas Gerais e Paraíba.

Na fiscalização, também foi retida uma encomenda contendo 246 unidades de tirzepatida, que consiste em um medicamento de comercialização controlada voltado para tratar diabetes tipo 2 e ao controle crônico de peso. A remessa tinha origem em Barueri, cidade de São Paulo, e destino no Rio. De acordo com a Receita, há indícios de irregularidades no transporte.

A instituição informou que as substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades competentes para adoção dos procedimentos de investigação criminal.

"A ação reforça a atuação permanente da Receita Federal no combate ao tráfico de drogas, ao contrabando e à entrada irregular de mercadorias, contribuindo para a proteção da sociedade e para a segurança das fronteiras brasileiras", disse em nota.

A ação integra a Operação Fronteira Receita Federal 2026, a maior iniciativa de vigilância e repressão da instituição em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras.

A operação reúne órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa, promovendo o compartilhamento de inteligência e a atuação coordenada no combate ao crime organizado.

Apreensões de drogas

Na noite desta sexta-feira (6), uma adolescente foi apreendida com grande quantidade de entorpecentes, na Rodoviária do Rio, localizada na Avenida Francisco Bicalho, no bairro Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. Agentes do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) identificaram a jovem tentando embarcar em um ônibus com destino ao município de Teresópolis, na Região Serrana. Os agentes levaram as drogas e a autora à 4ª DP (Presidente Vargas).

No mesmo dia, policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Complexo do Alemão apreenderam um farto número de drogas que havia saído da comunidade da Fazendinha. A equipe identificou uma moto transportando os entorpecentes e abordaram o piloto no cruzamento da Estrada Adhemar Bebiano com a Rua Sérgio Freire. O material estava pronto para venda. O caso foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma) e o condutor autuado em flagrante.