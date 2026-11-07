Drogas foram apreendidas e encaminhadas para a 44ª DP (Inhaúma) - Reprodução / Redes Sociais

Drogas foram apreendidas e encaminhadas para a 44ª DP (Inhaúma)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/11/2026 08:51

Mais de 3 mil unidades de drogas foram apreendidas após uma abordagem a um motociclista, em um acesso ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio , na noite desta sexta-feira (6). Policiais militares detiveram o homem.

fotogaleria

A ação foi realizada por agentes da Unidade de Polícia de Proximidade do 16º BPM (Olaria). De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou após informações do Núcleo de Inteligência da unidade indicarem que uma motocicleta estaria saindo da comunidade da Fazendinha transportando drogas.

Diante das informações, equipes do Grupamento de Polícia de Proximidade (GPP) realizaram um cerco nas imediações da Estrada Adhemar Bebiano com a Rua Sérgio Freire, onde encontraram e abordaram uma moto de cor preta.

Durante a revista, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes já embalados e prontos para a comercialização. Ao todo, foram apreendidos 2 mil pinos de cocaína, 1,3 mil unidades de crack e cinco litros de black lança, além de frascos utilizados para o armazenamento da substância.

Os agentes encaminharam o homem, a motocicleta e todo o material apreendido para a 44ª DP (Inhaúma).

Caso semelhante

Também nesta sexta-feira (6), a Receita Federal apreendeu quatro encomendas com drogas e medicamentos controlados durante uma fiscalização em uma transportadora na Pavuna, na Zona Norte do Rio. O valor estimado da apreensão é de mais de R$ 356 mil.

Com o apoio da equipe K9, os cães farejadores identificaram pacotes suspeitos. Neles, haviam entorpecentes escondidos no interior de capacetes, um método utilizado para tentar dificultar a ação da fiscalização. Foram encontrados aproximadamente 3,6 mil comprimidos de ecstasy, totalizando cerca de 2 kg, além de 1 mil kg de skunk e 20 gramas de MDMA.

Segundo a Receita Federal, as remessas tinham origem no Estado do Rio de Janeiro e destino aos estados da Bahia, Minas Gerais e Paraíba.

Na fiscalização, também foi retida uma encomenda contendo 246 unidades de tirzepatida, que consiste em um medicamento de comercialização controlada voltado para tratar diabetes tipo 2 e ao controle crônico de peso. A remessa tinha origem em Barueri, cidade de São Paulo, e destino no Rio. De acordo com a Receita, há indícios de irregularidades no transporte.

A instituição informou que as substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades competentes para adoção dos procedimentos de investigação criminal.

A ação integra a Operação Fronteira Receita Federal 2026, a maior iniciativa de vigilância e repressão da instituição em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras.