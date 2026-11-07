Praia da Barra da Tijuca tem pontos próprios para banho - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Praia da Barra da Tijuca tem pontos próprios para banhoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 07/11/2026 09:42

cidade do Rio tem 12 praias recomendadas para banho neste final de semana. A informação consta no boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (6). De acordo com o Alerta Rio, cariocas e turistas conseguirão aproveitar o banho sem chuva na manhã deste sábado (7).

O levantamento do Inea apontou que as praias liberadas na Zona Sudoeste da capital são: Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria) e Joatinga.

Já na Zona Sul, estão próprias para banho as praias do Pepino, Arpoador, Diabo, Copacabana (com exceção dos trechos em frente às ruas Francisco Otaviano, Santa Clara e República do Peru), Leme, Vermelha e Flamengo.

O Instituto desaconselha a entrada no mar das praias de Barra de Guaratiba, Pontal de Sernambetiba, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Urca, Botafogo e Gloria.

Na Ilha de Paquetá, na região central do município, as praias recomendadas ao banho são Ribeira, Catimbau, Moreninha, José Bonifácio e Prainha. As demais estão impróprias.

Região Metropolitana

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Boa Viagem, Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.



O banho não está permitido nas praias do Gragoatá, Flechas, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Eva.



O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.

Previsão do tempo

A cidade do Rio terá um início de sábado (7) com sol, o que favorece a ida às praias próprias para banho. No entanto, o Sistema Alerta Rio prevê uma mudança no tempo a partir da tarde por causa da atuação de um sistema de baixa pressão no litoral e a formação de uma frente fria.

No decorrer das horas, o céu ficará parcialmente nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento de intensidade moderada a muito forte. As temperaturas apresentarão elevação, com mínima prevista de 21°C e máxima de 36°C.



No domingo (8), a tendência é que seja um dia sem praia devido ao deslocamento da frente fria e transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte até o início da manhã, passando a chuva fraca a moderada ao longo das horas. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo ser pontualmente muito fortes na madrugada. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 17°C.



Na segunda-feira (9) e na terça-feira (10), o tempo permanecerá instável por causa da entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento dos dias. Os ventos estarão fracos a moderados. A variação de temperatura deve ser de 26°C a 16°C.

Na quarta-feira (11), não há previsão de chuva. A nebulosidade ficará variada. Os ventos estarão moderados durante a tarde e a noite. Já a temperatura voltará a aumentar, com máxima de 29°C e a mínima de 15°C.