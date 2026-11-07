Christiano Deorce Benedito foi executado em Cabo FrioReprodução / Redes Sociais
Polícia encontra restos mortais de empresário capixaba desaparecido
Três suspeitos de envolvimento com o crime, ocorrido em Cabo Frio, já estão presos; um quarto participante morreu em confronto
Em busca do prestígio perdido
O Senado parece disposto a deixar de ser um despachante dos demais poderes e assumir, no Brasil, uma importância parecida com a que tem nos Estados Unidos
Jardins do Palácio Guanabara recebem visitantes com entrada gratuita
Cerca de 80 pessoas aproveitaram a abertura ao público no fim de semana e conheceram a área verde da sede do governo estadual
Linhas que conectam o Galeão e Ilha ao metrô são lançadas
Iniciativa amplia o alcance a bairros e regiões que não são atendidos diretamente pelos corredores exclusivos, facilitando a integração
Chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos em bairros do Rio
Município entrou no estágio 2, na tarde deste sábado (7), devido temporal com raios e rajadas de ventos fortes em diferentes locais
Participantes do Enem terão gratuidade no metrô nos dias de prova
Inscritos terão direito a mais benefícios nos sistemas de transporte público do Rio, neste domingo (8) e no próximo (15)
Homem é preso em flagrante por estuprar mulher que o acolheu em casa
Policiais civis localizaram o criminoso em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio; o agressor chegou a ameaçar a bebê da vítima
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