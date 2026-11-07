Christiano Deorce Benedito foi executado em Cabo Frio - Reprodução / Redes Sociais

Christiano Deorce Benedito foi executado em Cabo FrioReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/11/2026 11:54

Policiais civis encontraram, nesta sexta-feira (6), os restos mortais de um empresário capixaba que havia desaparecido em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Três suspeitos de envolvimento com o crime já estão presos. Um quarto participante morreu em confronto.

De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), Christiano Deorce Benedito, de 54 anos, sumiu após chegar no Estado do Rio de Janeiro para realizar entregas comerciais. Ele ficou hospedado em um hotel, no bairro Aquarius, em Cabo Frio, antes de desaparecer.

Durante o período do desaparecimento, criminosos chegaram a pedir dinheiro para os familiares da vítima, como forma de resgate.

As apurações identificaram que o empresário foi executado por traficantes de uma comunidade da região no dia 21 de outubro. Segundo a especializada, o homicídio aconteceu estritamente por motivação patrimonial. Os agentes desmascararam a farsa criada pela quadrilha para justificar o assassinato e confirmaram que o grupo almejava obter R$ 4 mil em transferências forçadas e fazer negócio pela caminhonete de Christiano por R$ 40 mil.

No decorrer das diligências, as equipes da DAS efetuaram a prisão em flagrante de duas mulheres pelo crime de extorsão. A corporação informou que as autoras forneceram as próprias contas bancárias para receber o pagamento do resgate, assim como enviaram mensagens cobrando e simulando o cativeiro.

No dia 27 de outubro, Wallace Santos de Oliveira, conhecido como WL, morreu depois de ser baleado durante um confronto com policiais civis. O homem era apontado como executor direto do assassinato e gerente do tráfico da comunidade.

Na última quinta-feira (5), os policiais capturaram um homem, apontado como coautor do crime, em um hotel em Saquarema, outro município da Região dos Lagos. A Polícia Civil informou que ele confessou a ocultação do cadáver da vítima e indicou a localização exata de onde o corpo havia sido enterrado.

Nesta sexta-feira (6), os agentes da especializada localizaram os restos mortais do empresário, com apoio de peritos e do Corpo de Bombeiros (CBMERJ). O cadáver estava em uma cova rasa em um terreno, no bairro Unamar, também em Cabo Frio. As equipes também recuperaram a caminhonete roubada.

Um adolescente, que também teria participado do esquema de sequestro, extorsão e homicídio, já foi formalmente identificado. Ele segue sendo procurado pelas equipes.

Os detidos até o momento foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e extorsão.