Participantes do Enem terão gratuidade no metrô - Érica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Participantes do Enem terão gratuidade no metrôÉrica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 07/11/2026 15:28

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão gratuidade no metrô do Rio, neste domingo (8) e no próximo (15), para chegarem aos locais de provas. A medida atende a uma solicitação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ).

Para embarcar gratuitamente no sistema metroviário, os estudantes deverão apresentar, às equipes da concessionária na catraca, o Cartão Gratuidade estudantil do MetrôRio ou o Vale Educação/Riocard Escolar e o comprovante de inscrição do exame deste ano.

Funcionamento do metrô neste domingo







Outra dica importante é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário. Os clientes podem consultar a ferramenta "Planeje sua viagem" no site da concessionária, neste link: Neste domingo (8), o MetrôRio funcionará das 7h às 23h. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.Outra dica importante é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário. Os clientes podem consultar a ferramenta "Planeje sua viagem" no site da concessionária, neste link: https://www.metrorio.com.br/

Mais transportes gratuitos e aumento das frotas

Os inscritos terão direito a mais benefícios e gratuidades nos sistemas de transporte público do município e do Estado, que também contarão com aumento na frota e alterações dos seus horários de funcionamento em comparação às grades habituais.

A Prefeitura do Rio vai garantir transporte gratuito nos meios municipais aos alunos que irão realizar o exame, nos dias de aplicação da prova. Os inscritos que têm cartão de gratuidade podem usá-los normalmente nos dias 8 e 15.



Já os estudantes que não possuem o cartão terão direito a créditos de transporte pelo aplicativo Jaé. Para receber o benefício, é necessário estar cadastrado na plataforma até às 23h59 desta sexta-feira (6), com o mesmo CPF de inscrição do Enem. Os créditos serão destinados apenas aos que não contam com a gratuidade.

Cada inscrito terá direito a duas passagens gratuitas em cada dia de prova, com a liberação de R$ 10 por dia de exame. Ao fim de cada dia de prova, o saldo não utilizado será retirado das contas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) já encaminhou a relação dos CPFs dos alunos inscritos no Enem. Com base nessa relação, a Prefeitura disponibilizará automaticamente, nos dias das provas, o crédito correspondente aos estudantes sem gratuidade que estiverem cadastrados na plataforma dentro do prazo.



Além disso, as passagens poderão ser utilizadas considerando os benefícios tarifários do Jaé. O Bilhete Único Carioca (BUC) permite ao passageiro realizar até três viagens no intervalo de três horas, pagando apenas uma tarifa de R$ 5, desde que uma das viagens seja obrigatoriamente realizada no BRT.

Já o Bilhete Único Margaridas (BUM) permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais em um período de até 20 horas, com integração municipal também no valor de R$ 5. Este benefício está disponível para passageiros de linhas intermunicipais que utilizam o Terminal BRT Metropolitano.

O VLT Carioca também contará com uma programação especial neste domingo para facilitar o transporte dos alunos. Das 11h às 13h, as linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) circularão com intervalos médios de 15 minutos. Já na linha 2 (Praia Formosa x Praça XV), os intervalos serão de 60 minutos ao longo de todo o dia.



Já a concessionária TrensRJ, que administra os trens do Estado, anunciou a inclusão de trens extras para a ida à prova na grade habitual de domingo, contemplando todos os ramais (Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo).



Os ramais Santa Cruz e Japeri terão intervalos de 20 minutos, das 9h30 às 11h30, enquanto os ramais Saracuruna e Belford Roxo terão intervalos de 25 minutos, das 09h30 às 11h30.



Já no retorno, será feita a inclusão de 16 trens extra, com intervalos de 20 minutos nos ramais Santa Cruz e Japeri e 25 minutos nos ramais Saracuruna e Belford Roxo, das 18h30 às 19h30. A concessionária não aceita o Jaé como forma de pagamento.



O Detro-RJ, que administra os ônibus e vans intermunicipais, também destacou que as suas linhas contarão com um aumento na frota nos dias das provas.

Abertura dos portões e documentos no Enem