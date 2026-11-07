Jardins do Palácio Guanabara recebem visitantes em primeiro fim de semana - Divulgação/Carlos Magno/Governo do Rio

Jardins do Palácio Guanabara recebem visitantes em primeiro fim de semanaDivulgação/Carlos Magno/Governo do Rio

Publicado 07/11/2026 18:55 | Atualizado 07/11/2026 18:56

Cerca de 80 pessoas aproveitaram o primeiro fim de semana de visitação aos jardins do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Aberto ao público por iniciativa do Governo do Estado, o espaço permite que moradores e turistas conheçam uma área histórica que integra o patrimônio cultural fluminense.

Durante o passeio, os visitantes puderam circular pela área externa da sede do governo e contemplar árvores centenárias, além das tradicionais palmeiras que compõem a paisagem do palácio, antiga residência da família imperial no Rio de Janeiro.



A abertura também foi celebrada por moradores e visitantes que aproveitaram a oportunidade para conhecer o local. A médica Taís Souza Machado, de 54 anos, moradora de Vargem Grande, destacou a importância de permitir o acesso da população ao espaço.



“É fundamental que a população tenha acesso a um jardim tão lindo como esse. Além da beleza, o lugar carrega muita história. É uma oportunidade de contemplar um espaço tão especial. Acho muito importante que as pessoas possam conhecer e visitar esse lugar”, afirmou.



O casal de aposentados Paulo Teixeira, de 69 anos, e Tereza Carmello, de 61, moradores de Laranjeiras, também visitou os jardins. Para Paulo, o local oferece uma oportunidade de contato com a natureza e tranquilidade em meio à rotina urbana.



“Aqui é um lugar lindo, que a gente precisa aproveitar, sem ficar preso apenas às selfies. Hoje, as pessoas estão muito ligadas a isso, mas aqui você pode sentir o ambiente, apreciar a natureza e encontrar um lugar de paz e harmonia. O Governo está de parabéns pela iniciativa”, comentou.





Como visitar os jardins





A visitação acontece aos sábados e domingos, em três períodos: das 10h às 12h, das 12h às 14h e das 14h às 16h. Cada horário tem capacidade para receber até 25 pessoas. O passeio é gratuito, não exige acompanhamento de guia turístico, mas depende de inscrição prévia pelo site jardimpalacio.rj.gov.br.



Durante a permanência no local, os visitantes devem respeitar as orientações de segurança e os espaços delimitados. Não é permitida a entrada com cigarros, bebidas alcoólicas, drogas, materiais inflamáveis, equipamentos de som, mesas, cadeiras ou trajes de banho.



Também são proibidos a retirada de plantas, o acesso a árvores, monumentos e estruturas ornamentais, além do comércio ambulante e da realização de manifestações políticas. O uso de drones depende de autorização prévia.