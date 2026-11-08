O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao edifício, onde o suspeito, que também mora no local, teria invadido apartamentos e agredido vizinhos. Antes disso, a confusão já havia começado dentro da própria residência de Lucas.
Segundo o registro policial, o homem teria ameaçado matar todos que estavam em um dos apartamentos. Uma das moradoras, ao ouvir os gritos de socorro e saber que uma idosa permanecia sozinha em um dos imóveis, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Ao sair do elevador, ela foi surpreendida pelo lutador, que a teria obrigado a ficar de joelhos e passou a desferir golpes contra sua cabeça e seu rosto, além de aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.
A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.
A 18ª DP (Praça da Bandeira) abriu um inquérito para investigar o caso. Os agentes realizaram diligências, ouviram as vítimas e as testemunhas, assim como analisaram as imagens das câmeras que registraram as agressões.
Após reunir as provas, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão temporária de Lucas, cumprida na manhã da última sexta-feira (6). Policiais do 6º BPM (Tijuca) e guardas municipais estiveram no prédio para auxiliar a prisão. Segundo a PM, o lutador resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos PMs, que atirou na perna do suspeito para conter suas investidas. Lucas foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar.
Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.
Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.
A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.