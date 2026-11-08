Vítima deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes em estado gravíssimo - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Vítima deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes em estado gravíssimoCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Publicado 08/11/2026 11:00

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente, de 15 anos, que foi baleado na cabeça dentro de um imóvel, em Paracambi, na Baixada Fluminense . Agentes da 51ª DP (Paracambi) buscam esclarecer as circunstâncias da situação.

O caso aconteceu na última sexta-feira (6). A vítima estaria junto com amigos em uma propriedade na Rua Canadá, na localidade conhecida como Sabugo, quando acabou sendo atingida por um tiro na cabeça. Uma das hipóteses analisadas pela investigação é que o disparo ocorreu acidentalmente, em uma brincadeira.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam acionamento para uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, a equipe soube que uma vítima havia sido ferida e localizada por populares no interior de um imóvel.

Ainda de acordo com a PM, a pessoa que se apresentou como proprietária do espaço não soube esclarecer a dinâmica do fato.

O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça, também conhecido como Hospital de Lages, onde deu entrada ainda com vida. Posteriormente, houve a transferência do jovem para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.

De acordo com a Prefeitura de Caxias, o paciente deu entrada intubado, sedado e em gravíssimo estado. A direção do hospital informou que o adolescente passou por avaliação de uma equipe multidisciplinar, que constatado ausência de pulso. Os médicos fizeram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso.

A rotina de óbito foi realizada com familiares, o registro feito na 60ª DP (Campos Elíseos) e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

Nas redes sociais, um amigo lamentou a perda. "Te amarei eternamente, Daniel. Lamentável ter que aceitar te perder dessa forma. Não está sendo fácil. Desde menorzinhos que nós estamos lado a lado, jogando bola, gastando a onda seja como fosse. Você não merecia esse fim, tinha muito a viver ainda. Eu te amo, irmão! Descanse em paz", comentou.

A vítima era atleta do time de futebol Residência. Também nas redes sociais, a equipe se despediu do atleta, se solidarizando com familiares e amigos.

"Nos dias de hoje, acreditamos que a educação e o esporte são ferramentas fundamentais para transformar vidas. É por isso que, mesmo diante de tantas dificuldades, da falta de apoio e incentivo, seguimos tentando fazer a nossa parte, trabalhando para oferecer oportunidades e mudar a realidade de crianças e jovens. E quando nos deparamos com uma notícia tão triste como essa, é impossível não sentir profundamente. É algo que mexe com todos nós, pois sabemos da importância de cada vida e do quanto nossos jovens merecem oportunidades, cuidado e um futuro cheio de possibilidades. Hoje, nossas palavras são de carinho, solidariedade e conforto a todos os familiares e amigos. Sua história jamais será esquecida! Tínhamos uma enorme admiração por você, nosso menino. Sua lembrança estará para sempre em nossos corações e na história do Residência FC. Que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo com essa perda", diz a publicação.

Ainda não há informações sobre o enterro do jovem.