Raphael Andrade de Souza, dono da oficina de motos Rafa Motos, foi assassinado a tiros, neste sábado (7), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O homem já havia sido vítima de um ataque ocorrido em agosto, no mesmo estabelecimento. Na ocasião, o empresário sobreviveu ao disparo, mas três pessoas morreram.
Segundo relatos de testemunhas, criminosos armados com fuzis executaram a vítima no interior da loja, que fica na Avenida Roberto Silveira, no bairro Olinda, em frente à estação de trem.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realização de perícia e instaurou um inquérito para apuar a morte. De acordo com a corporação, testemunhas serão chamadas para prestar depoimentos. Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer a dinâmica do crime.
No dia 27 de agosto deste ano, Raphael já havia sido baleado em um ataque a tiros na sua loja. Na época, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, e recebeu alta no dia seguinte.
Ainda não há informações sobre o enterro do empresário.
"Um exímio ser humano, um ótimo pai, trabalhador, um cara que batalhava muito para conquistar as coisas dele, batalhava pela família e pelos amigos, ótimo marinheiro. É uma perda muito grande, era muito novo. Certeza que os filhos, a esposa e a família estão bem encaminhados. Tudo vai dar certo", comentou um colega, que preferiu não se identificar, durante a cerimônia de despedida.
Outro homem que não resistiu aos ferimentos foi Antônio José Torres Guimarães. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já sem vida, vítima de múltiplos disparos. Seu enterro ocorreu no Cemitério de Olinda, em Nilópolis.
O ataque também feriu Bruna Kelly Barbosa de Lima, de 23 anos. Ela foi baleada na coxa direita, passou por atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu e teve alta, com orientação de acompanhamento ambulatorial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.