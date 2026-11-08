Bebê, que estava enrolado num pano, foi levado ao hospital pelo SAMUReprodução / Redes Sociais
Bebê é encontrado abandonado dentro de bolsa em Rio das Pedras
Recém-nascido foi socorrido e encaminhado para a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca; Polícia Civil investiga o caso
Prefeitura do Rio acompanha obras de prevenção a enchentes
Cavaliere esteve em Curicica, na Zona Sudoeste, em Realengo, na Zona Oeste, em Acari e Oswaldo Cruz, ambos na Zona Norte, neste domingo (8)
Temporal deixa mulher morta e duas desaparecidas no Rio
Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam a 138 ocorrências relacionadas às chuvas com 48 pessoas sendo salvas
Mãe de Oruam deixa presídio com tornozeleira eletrônica
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno saiu do Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (8)
'Podia ter me matado', diz idosa de 81 anos espancada por lutador
Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, agrediu vizinhas de condomínio na Tijuca
Menina de 3 anos morre após ser baleada dentro de casa em Guaratiba
Criança foi levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu; caso é investigado pela Delegacia de Homicídios
Ação contra roubo termina com dois presos e três adolescentes apreendidos
Durante patrulhamento de rotina da Força Municipal em Botafogo, na Zona Sul do Rio, agentes receberam informações de um grupo suspeito
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