Bebê, que estava enrolado num pano, foi levado ao hospital pelo SAMU - Reprodução / Redes Sociais

Bebê, que estava enrolado num pano, foi levado ao hospital pelo SAMUReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/11/2026 12:39

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre uma ocorrência de abandono de incapaz. Os policiais localizaram a criança na Estrada de Jacarepaguá e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Sudoeste da capital. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a bebê tem quadro estável, estando sob cuidados da equipe de pediatria da unidade.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Caso semelhante

Responsável pelo resgate, Vitória Adriano Freitas contou que pulou um muro para alcançar a criança e, com a ajuda de moradores, conseguiu levá-la a uma unidade de saúde. Em um vídeo publicado na internet, a mulher relatou que caminhava pela rua por volta das 4h quando encontrou a menina. A recém-nascida recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho e, posteriormente, foi encaminhada à Maternidade Carmela Dutra, na Zona Norte.

"Eu a encontrei enquanto estava andando na rua. Pulei no muro pra resgatá-la. A gente, com a ajuda dos moradores mesmo, conseguiu um carro pra levar ela pra UPA de Del Castilho", contou na época do fato.

Segundo Vitória, uma mulher, que afirmou ser a mãe da criança, apareceu na unidade de saúde depois de apresentar uma hemorragia em casa. Moradores também teriam ido à residência dela e encontrado alguns vestígios de sangue, indicando que ela havia passado por um parto.

Vitória disse que a bebê, que recebeu o nome de Heloísa Vitória, apresentava escoriações e possíveis sinais de maus-tratos. Segundo ela, os dedos da bebê pareciam queimados. Apesar das lesões, a recém-nascida não precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seus exames de rotina tiveram resultados normais, de acordo com o relato.

As circunstâncias em que a menina foi parar no saco de lixo são investigadas pela 44ª DP (Inhaúma). Os agentes instauraram um inquérito para esclarecer se a própria mãe abandonou a criança ou se houve participação de outras pessoas.