Frente fria deixa tempo instável no Rio nos próximos dias - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Frente fria deixa tempo instável no Rio nos próximos diasReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 08/11/2026 11:57

A previsão do tempo na cidade do Rio para os próximos dias é de instabilidade, devido ao deslocamento de uma frente fria e entrada de ventos úmidos do oceano. De acordo com o Sistema Alerta Rio, neste domingo (8) o céu continuará parcialmente nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

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Até o período da manhã há previsão de rajadas de vento de intensidade moderada a forte, perdendo intensidade a partir da tarde. As temperaturas apresentarão acentuado declínio, com mínima prevista de 17°C e máxima de 27°C.

Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido aos mesmos ventos úmidos. Há previsão de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda e até a manhã de terça. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta-feira (11), a nebulosidade estará variada no município, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos ficarão moderados durante a tarde e noite. Já na quinta (12), com a atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.



Temporal

Neste sábado (7), o Rio entrou no estágio 2 devido o temporal com raios e rajadas de ventos fortes. As fortes chuvas provocaram transtornos em vários locais do município e estado. Às 14h42 e 15h52, a Defesa Civil emitiu o mesmo aviso: "Alerta de pancadas de chuva, vento e raios para a cidade do Rio nas próximas horas".

O temporal surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram da forte chuva e ventania embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.

A forte chuva também causou alagamentos em diferentes vias da Zona Norte, como na Rua Getúlio, no Cachambi; na José Bonifácio, na altura do número 861, em Todos os Santos; na Conde de Azambuja, Maria da Graça; General Bruce, em São Cristóvão, na 24 de Maio, em Sampaio, altura da Conego Tobias;

na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.

Também ocorreram alagamentos na Rua Mem de Sá, na Lapa, na Cordeiro da Graça, esquina com a Avenida Cidade de Lima, no Santo Cristo, no Centro; na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na altura do n° 411; a Estrada Da Ligação, em Jacarepaguá, na mesma região, na Rua Alba Valdez, em Campo Grande, na altura da Praça Helton Veloso Filho. A situação provocou transtornos, inclusive a motoristas.