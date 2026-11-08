Carro caiu em lago na cidade de Barra Mansa, no Sul Fluminense - Divulgação / Governo do Rio

Carro caiu em lago na cidade de Barra Mansa, no Sul FluminenseDivulgação / Governo do Rio

Publicado 08/11/2026 12:56

Dez pessoas morreram depois de um carro capotar e cair em um lago, na noite deste sábado (7), em Barra Mansa, no Sul Fluminense . Cinco das vítimas eram crianças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate mobilizou cerca de 30 militares, de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

Uma imagem mostra o automóvel submerso na água. Populares auxiliaram as buscas pelas vítimas, que estavam todas no mesmo carro. Ainda não há informações sobre o parentesco delas.



Participaram da ação os quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento, e a Coordenadoria de Apoio à Medicina Legal (Caml) da Defesa Civil Estadual.

A 90ª DP (Barra Mansa) apura o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local do acidente. Os agentes apreenderam os documentos do veículo. Os corpos das vítimas já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. Os corpos aguardam reconhecimento e liberação para realização dos sepultamentos.

Feminicídio no Sul Fluminense

Na última quarta-feira (4), Neusa da Costa foi morta a facadas na Rua Carneiro de Mendonça, na região da Esplanada do Cruzeiro, em Valença, no Sul Fluminense. Ex-companheiro da vítima, Edson Almada da Silva é apontado como suspeito de atacá-la e, em seguida, tirar a própria vida.

Bombeiros encontraram os dois feridos. Neusa foi socorrida e encaminhada ao Hospital Escola Luís Gioseffi Jannuzzi, localizado na Rua Coronel Leite Pinto, no Centro do município. Edson Almada também recebeu atendimento, realizado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços das equipes, os dois morreram.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria atacado a ex-companheira a facadas e tirado a própria vida em seguida. Segundo a investigação, ele não aceitava o fim do relacionamento. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença) como feminicídio seguido de suicídio.



A arma usada no ataque não foi encontrada no local pelos policiais civis. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para reconstruir a sequência dos acontecimentos e esclarecer as circunstâncias de toda a situação.