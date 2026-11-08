Participantes foram fazer a prova do Enem - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Participantes foram fazer a prova do EnemCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 08/11/2026 13:08 | Atualizado 08/11/2026 13:59

O DIA na Tijuca, Zona Norte, falaram sobre a expectativa em torno do tema, o receio de encontrar dificuldades para desenvolver o texto e a preparação ao longo do ano. A redação foi uma das principais preocupações dos candidatos que fazem o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 neste domingo (8). Antes de entrar nos locais de prova, estudantes ouvidos porna Tijuca, Zona Norte, falaram sobre a expectativa em torno do tema, o receio de encontrar dificuldades para desenvolver o texto e a preparação ao longo do ano.

Leia mais: Candidatos relatam meses de preparação e expectativa antes do Enem



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Para muitos participantes, o desafio é justamente lidar com o assunto que será apresentado na prova. Sem conhecer previamente a proposta, os candidatos precisam mobilizar conhecimentos adquiridos durante os estudos e organizar os argumentos dentro do tempo disponível.



Arthur Sodré, de 21 anos, que já participou de outras edições do exame, afirmou que a experiência ajuda a enfrentar o momento, mas não elimina a apreensão. Ele reconheceu que a redação exige atenção e que, apesar de não estar desesperado, também não se sentia completamente tranquilo antes da prova. "Dá medo, mas hoje em dia tem bastante conteúdo na internet sobre isso. Não é uma coisa simples. Não estou desesperado, mas também não estou tranquilo", contou o estudante que quer cursar Psicologia.



A estudante Caroline Gomes, de 19, que pretende ser aprovada em Nutrição, também apontou a redação como uma etapa que exige preparação específica. Ela organizou a rotina de estudos com a ajuda de uma plataforma que montou um cronograma para distribuir as disciplinas ao longo dos dias.



Para a candidata, a imprevisibilidade do tema é um dos fatores que tornam a produção do texto mais complicada. "A redação eu acho um pouco mais complicada, ainda mais quando a gente não sabe o tema. Aí você tem que estar disposto a encontrar qualquer coisa. Eu me preparei, mas agora vamos ver", afirmou.



A redação também faz parte da expectativa de quem tenta uma vaga em cursos bastante concorridos. Nicolly Pontes, de 21, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, faz o Enem desde 2020, quando participou como treineira. Desde então, mantém o objetivo de cursar Medicina.



A estudante acredita que o tema poderia abordar um assunto conhecido dos candidatos, mas sem ser previsível. Mesmo com a experiência acumulada em outras edições, ela contou que a ansiedade continua presente.



"É um ano inteiro de preparação para esse dia. Quando chega, a gente fica em choque porque finalmente chegou, mas também fica feliz por poder colocar em prática tudo aquilo que construiu ao longo dos anos", disse.



Já Alessandra Farias, de 18, moradora de Duque de Caxias, na Baixada, pretende ingressar em Biomedicina. Ela afirmou que começou a estudar no início do ano e treinou a redação durante a preparação para o exame. "Fico nervosa, mas treino desde o começo do ano. A expectativa é que dê certo", contou.

Para muitos participantes, o desafio é justamente lidar com o assunto que será apresentado na prova. Sem conhecer previamente a proposta, os candidatos precisam mobilizar conhecimentos adquiridos durante os estudos e organizar os argumentos dentro do tempo disponível.Arthur Sodré, de 21 anos, que já participou de outras edições do exame, afirmou que a experiência ajuda a enfrentar o momento, mas não elimina a apreensão. Ele reconheceu que a redação exige atenção e que, apesar de não estar desesperado, também não se sentia completamente tranquilo antes da prova. "Dá medo, mas hoje em dia tem bastante conteúdo na internet sobre isso. Não é uma coisa simples. Não estou desesperado, mas também não estou tranquilo", contou o estudante que quer cursar Psicologia.A estudante Caroline Gomes, de 19, que pretende ser aprovada em Nutrição, também apontou a redação como uma etapa que exige preparação específica. Ela organizou a rotina de estudos com a ajuda de uma plataforma que montou um cronograma para distribuir as disciplinas ao longo dos dias.Para a candidata, a imprevisibilidade do tema é um dos fatores que tornam a produção do texto mais complicada. "A redação eu acho um pouco mais complicada, ainda mais quando a gente não sabe o tema. Aí você tem que estar disposto a encontrar qualquer coisa. Eu me preparei, mas agora vamos ver", afirmou.A redação também faz parte da expectativa de quem tenta uma vaga em cursos bastante concorridos. Nicolly Pontes, de 21, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, faz o Enem desde 2020, quando participou como treineira. Desde então, mantém o objetivo de cursar Medicina.A estudante acredita que o tema poderia abordar um assunto conhecido dos candidatos, mas sem ser previsível. Mesmo com a experiência acumulada em outras edições, ela contou que a ansiedade continua presente."É um ano inteiro de preparação para esse dia. Quando chega, a gente fica em choque porque finalmente chegou, mas também fica feliz por poder colocar em prática tudo aquilo que construiu ao longo dos anos", disse.Já Alessandra Farias, de 18, moradora de Duque de Caxias, na Baixada, pretende ingressar em Biomedicina. Ela afirmou que começou a estudar no início do ano e treinou a redação durante a preparação para o exame. "Fico nervosa, mas treino desde o começo do ano. A expectativa é que dê certo", contou.

Mais de 363 mil inscritos no estado



O Rio de Janeiro tem cerca de 363,7 mil inscritos no Enem 2026, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Desse total, aproximadamente 237,1 mil são mulheres e 126,6 mil, homens.



O maior grupo por cor ou raça é formado por pessoas que se declaram brancas, com 141,8 mil inscrições. Os dados estão disponíveis no Painel Enem 2026, plataforma que reúne informações sobre faixa etária, situação escolar e atendimentos especializados.

O Enem será aplicado neste domingo (8) e no próximo (15) em todos os estados do Brasil. Nos dois dias, pelo horário de Brasília: os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As provas começam às 13h30, o primeiro dia termina às 19h e o segundo, às 18h30.



Cada área tem 45 questões, segundo o MEC. O local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento não é obrigatório, mas o Inep recomenda levá-lo.