Mô Irmão se atrasou para o Enem devido a chuva e trânsitoCarlos Elias Junior/ Agência O Dia
Mô Irmão, de 26 anos, contou que saiu do trabalho e enfrentou dificuldades no trajeto até o local de prova. A estudante afirmou que estava trabalhando desde às 6h e dependia de transporte por aplicativo para chegar ao destino. Apesar da frustração, disse que pretende continuar tentando uma vaga em uma universidade pública.
"Estou muito chateada, principalmente porque estava trabalhando. Mas tenho fé de que vou passar no vestibular da Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Já passei para a segunda fase e vou fazer a prova no dia 29. Também vou tentar os vestibulares de meio de ano, relatou Mô.
A estudante explicou que uma universidade particular não está entre suas possibilidades e que pretende seguir tentando o ingresso em instituições públicas. Ela também contou que buscava uma vaga em uma unidade mais próxima de casa.
Ela disse que trabalha em casa e contou que encerrou as atividades ao meio-dia para seguir até o local de prova. O deslocamento, porém, levou mais tempo do que imaginava. "Quando vi no mapa, não achei que fosse levar tanto tempo para chegar. Mas estava muito trânsito. Precisei atravessar o túnel e passar por vários semáforos. A cidade inteira estava engarrafada", afirmou.
Mô pretendia cursar Administração e disse que também está se preparando para outros vestibulares, entre eles a segunda fase da Uerj.
Horário de fechamento e mais
O exame deste domingo contou com 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. O segundo dia de provas será no próximo domingo (15), com questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os portões também abrirão ao meio-dia e fecharão às 13h.
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