Cerca de 85 mil imóveis ficaram sem energia no sábado - Divulgação/Light

Cerca de 85 mil imóveis ficaram sem energia no sábadoDivulgação/Light

Publicado 08/11/2026 17:52 | Atualizado 08/11/2026 17:53

Uma mulher morreu após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro neste sábado (7). Segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam a 138 ocorrências relacionadas às chuvas com 48 pessoas sendo salvas e 13 registros que envolveram deslizamentos ou desabamentos.





Na Zona Oeste da capital, um desabamento em Guaratiba deixou uma mulher de 44 anos morta, ainda não identificada, e outra, de 68, ferida. A vítima sobrevivente foi retirada dos escombros com vida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II. A outra mulher já foi encontrada sem vida. A ocorrência foi registrada às 17h04 de sábado. Quatro viaturas e 11 militares do 13º Grupamento de Bombeiro Militar (Campo Grande) participaram do atendimento.



LEIA MAIS: Menina de 3 anos morre após ser baleada dentro de casa em Guaratiba Na Zona Oeste da capital, um desabamento em Guaratiba deixou uma mulher de 44 anos morta, ainda não identificada, e outra, de 68, ferida. A vítima sobrevivente foi retirada dos escombros com vida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II. A outra mulher já foi encontrada sem vida. A ocorrência foi registrada às 17h04 de sábado. Quatro viaturas e 11 militares do 13º Grupamento de Bombeiro Militar (Campo Grande) participaram do atendimento.

Duas jovens estão desaparecidas em Nova Iguaçu

Na Baixada Fluminense, duas jovens que estavam na região do Maciço do Mendanha durante a tempestade estão desaparecidas. As buscas mobilizam equipes na região.



Nova Iguaçu também registrou outros impactos provocados pelo temporal. De acordo com a Defesa Civil municipal, foram contabilizadas 56 ocorrências, incluindo 34 quedas de árvores, dez quedas de telhados e quatro desabamentos de imóveis. Também houve registros de quedas de muros, postes e estruturas metálicas.



Os bairros mais atingidos foram Centro, Austin, Cabuçu, Cerâmica, Cobrex, Marco 2, Santa Rita, Tinguá e Jardim Carioca. Os ventos chegaram a 80,6 km/h no Centro do município.



Cinco pessoas foram atendidas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em decorrência de ocorrências relacionadas ao temporal. Quatro receberam alta. Uma permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em estado grave, após cair de um andaime.



Em Duque de Caxias, as rajadas de vento provocaram quedas de árvores e postes, além de destelhamentos nos quatro distritos. A Defesa Civil municipal contabilizou 24 ocorrências: 19 quedas de árvores, duas de postes, dois destelhamentos e uma vistoria estrutural por ameaça de queda de muro. Não houve registro de vítimas. Cerca de 19 mil clientes estavam sem energia no município, segundo o levantamento da Enel.

Segundo a Light, cerca de 85 mil imóveis ficaram sem energia no sábado. Até o fim da manhã deste domingo, aproximadamente 48 mil clientes ainda estavam sem luz.

Defesa Civil mantém alerta para chuva e ventos fortes

A Defesa Civil estadual manteve o monitoramento das condições meteorológicas em todo o território fluminense. A previsão para este domingo indicava chuva fraca a moderada, de forma isolada, com possibilidade de pancadas pontualmente fortes em diferentes regiões, incluindo a Baixada Fluminense, a Região Metropolitana, a Costa Verde e a capital.



Também eram esperadas rajadas de vento moderadas a fortes, com possibilidade de intensidade muito forte em alguns pontos. O Corpo de Bombeiros permaneceu com equipes mobilizadas para atender a possíveis ocorrências.



O risco hidrológico foi classificado como moderado em Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty e Rio de Janeiro. Para deslizamentos, o alerta de risco moderado abrangia Angra dos Reis, Areal, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis.



Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Angra dos Reis (79,8 milímetros), Tanguá (75 mm), Rio de Janeiro (73,6 mm), Arraial do Cabo (70 mm), São José do Vale do Rio Preto (61,4 mm), São João da Barra (60,8 mm), Teresópolis (60,3 mm), Rio Claro (59,6 mm), Saquarema (58,8 mm) e Maricá (56,6 mm).



O monitoramento começou ainda na manhã de sábado, quando a Defesa Civil enviou o primeiro aviso aos municípios fluminenses sobre a previsão de chuva intensa e rajadas de vento associadas à atuação de um sistema de baixa pressão e de uma frente fria.

Por meio de nota, a concessionária Light informou que aumentou o contingente de equipes em campo e segue atuando para restabelecer o fornecimento de energia nos pontos mais impactados principalmente nos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, além de casos pontuais na cidade do Rio de Janeiro.

