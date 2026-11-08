Eduardo Cavaliere acompanhou obra de prevenção a enchente na Rua Vila Nova, em Oswaldo Cruz - Divulgação / Marco Antonio Lima

Eduardo Cavaliere acompanhou obra de prevenção a enchente na Rua Vila Nova, em Oswaldo CruzDivulgação / Marco Antonio Lima

Publicado 08/11/2026 18:56 | Atualizado 09/11/2026 01:04

Prefeito do Rio , Eduardo Cavaliere visitou, neste domingo (8), áreas da cidade que recebem ou receberão obras de prevenção a enchentes. Ao longo do dia, ele esteve em Curicica, na Zona Sudoeste, em Realengo, na Zona Oeste, em Acari e Oswaldo Cruz, ambos na Zona Norte, para acompanhar as intervenções. A agenda aconteceu após as fortes chuvas que atingiram o município, neste sábado (7).

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Durante as visitas, o prefeito destacou os avanços já alcançados, mas ressaltou que o município seguirá investindo em obras estruturantes para ampliar a capacidade de drenagem e reduzir os impactos das chuvas. "Ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos continuar acompanhando cada intervenção e cuidando de quem vive nessas áreas", afirmou Cavaliere.



Na Vila Aurora, em Curicica, uma das áreas mais atingidas pelo temporal, o prefeito acompanhou a situação da região, historicamente afetada pelo transbordamento do Rio Guerenguê, que provoca alagamentos nas ruas e chega a invadir residências. Desde 2021, o município realiza intervenções para enfrentar o problema e, durante a visita, o prefeito anunciou uma nova etapa de obras para melhorar a drenagem e reduzir os alagamentos.



"Quem mora na Vila Aurora conhece esse problema há muitos anos. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas estamos trabalhando para mudar essa realidade. As famílias precisam ter tranquilidade quando começa a chover, sem o medo de perder aquilo que levaram uma vida inteira para conquistar", disse ele.



Na Rua Bernardo de Vasconcelos, o prefeito acompanhou as intervenções de drenagem do PAC Realengo e conversou com moradores sobre os resultados das obras. Após a chuva forte do dia anterior, a população relatou que vias, que historicamente sofriam com alagamentos, passaram pelo temporal sem registrar pontos de inundação.



Apesar dos primeiros resultados positivos, ainda existem trechos que precisam de melhorias e intervenções em andamento. A Prefeitura continuará acompanhando a execução das obras para ampliar os benefícios para a população.



"É muito importante ouvir dos próprios moradores que ruas que antes alagavam passaram pela chuva sem problemas. Isso mostra que o trabalho está começando a dar resultado. Ainda temos etapas pela frente, mas vamos continuar acompanhando cada intervenção e ouvindo quem vive essa realidade todos os dias".



A terceira visita foi à Fazenda Botafogo, em Acari, onde Cavaliere conversou com moradores que convivem há décadas com os problemas provocados pelas enchentes do Rio Acari. A Prefeitura já retirou mais de 140 mil toneladas de resíduos do rio, medida que contribuiu para melhorar o escoamento da água, resultado que pôde ser percebido durante as chuvas mais recentes.



O principal desafio, porém, está em um gargalo na parte mais baixa do rio, onde a água que vem dos trechos mais altos encontra dificuldades para escoar, favorecendo os alagamentos. Segundo a prefeitura, as obras do PAC Acari vão enfrentar o problema com a ampliação da calha do rio, aumentando sua capacidade de escoamento e reduzindo os riscos de enchentes na região.



"Já conseguimos avançar muito com a limpeza do Rio Acari, e a melhora na vazão da água é um resultado importante. Mas sabemos que ainda existe um gargalo que precisa ser enfrentado. É justamente isso que vamos resolver com as obras do PAC Acari, ampliando a capacidade de escoamento do rio e reduzindo o risco de enchentes para milhares de famílias", destacou Cavaliere.



Na última etapa, em Oswaldo Cruz, ele esteve na Rua Vila Nova, onde a Prefeitura já começou a observar os bons resultados com a obra de recuperação dos muros de contenção às margens do Rio das Pedras. É uma região que sofria com enchentes e problemas de erosão, colocando em risco as casas próximas ao rio.



"Essa é uma boa notícia: mesmo com a chuva de ontem, o rio não transbordou nesse trecho. As obras ainda estão em andamento, mas já começam a apresentar resultados importantes para os moradores", pontuou o prefeito.



Ao longo da agenda, o prefeito reforçou que o enfrentamento dos alagamentos exige planejamento, investimentos contínuos e acompanhamento permanente das intervenções. O objetivo é ampliar a proteção das comunidades mais vulneráveis, melhorar a infraestrutura de drenagem e garantir mais segurança e tranquilidade para os cariocas. Durante as visitas, o prefeito destacou os avanços já alcançados, mas ressaltou que o município seguirá investindo em obras estruturantes para ampliar a capacidade de drenagem e reduzir os impactos das chuvas. "Ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos continuar acompanhando cada intervenção e cuidando de quem vive nessas áreas", afirmou Cavaliere.Na Vila Aurora, em Curicica, uma das áreas mais atingidas pelo temporal, o prefeito acompanhou a situação da região, historicamente afetada pelo transbordamento do Rio Guerenguê, que provoca alagamentos nas ruas e chega a invadir residências. Desde 2021, o município realiza intervenções para enfrentar o problema e, durante a visita, o prefeito anunciou uma nova etapa de obras para melhorar a drenagem e reduzir os alagamentos."Quem mora na Vila Aurora conhece esse problema há muitos anos. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas estamos trabalhando para mudar essa realidade. As famílias precisam ter tranquilidade quando começa a chover, sem o medo de perder aquilo que levaram uma vida inteira para conquistar", disse ele.Na Rua Bernardo de Vasconcelos, o prefeito acompanhou as intervenções de drenagem do PAC Realengo e conversou com moradores sobre os resultados das obras. Após a chuva forte do dia anterior, a população relatou que vias, que historicamente sofriam com alagamentos, passaram pelo temporal sem registrar pontos de inundação.Apesar dos primeiros resultados positivos, ainda existem trechos que precisam de melhorias e intervenções em andamento. A Prefeitura continuará acompanhando a execução das obras para ampliar os benefícios para a população."É muito importante ouvir dos próprios moradores que ruas que antes alagavam passaram pela chuva sem problemas. Isso mostra que o trabalho está começando a dar resultado. Ainda temos etapas pela frente, mas vamos continuar acompanhando cada intervenção e ouvindo quem vive essa realidade todos os dias".A terceira visita foi à Fazenda Botafogo, em Acari, onde Cavaliere conversou com moradores que convivem há décadas com os problemas provocados pelas enchentes do Rio Acari. A Prefeitura já retirou mais de 140 mil toneladas de resíduos do rio, medida que contribuiu para melhorar o escoamento da água, resultado que pôde ser percebido durante as chuvas mais recentes.O principal desafio, porém, está em um gargalo na parte mais baixa do rio, onde a água que vem dos trechos mais altos encontra dificuldades para escoar, favorecendo os alagamentos. Segundo a prefeitura, as obras do PAC Acari vão enfrentar o problema com a ampliação da calha do rio, aumentando sua capacidade de escoamento e reduzindo os riscos de enchentes na região."Já conseguimos avançar muito com a limpeza do Rio Acari, e a melhora na vazão da água é um resultado importante. Mas sabemos que ainda existe um gargalo que precisa ser enfrentado. É justamente isso que vamos resolver com as obras do PAC Acari, ampliando a capacidade de escoamento do rio e reduzindo o risco de enchentes para milhares de famílias", destacou Cavaliere.Na última etapa, em Oswaldo Cruz, ele esteve na Rua Vila Nova, onde a Prefeitura já começou a observar os bons resultados com a obra de recuperação dos muros de contenção às margens do Rio das Pedras. É uma região que sofria com enchentes e problemas de erosão, colocando em risco as casas próximas ao rio."Essa é uma boa notícia: mesmo com a chuva de ontem, o rio não transbordou nesse trecho. As obras ainda estão em andamento, mas já começam a apresentar resultados importantes para os moradores", pontuou o prefeito.Ao longo da agenda, o prefeito reforçou que o enfrentamento dos alagamentos exige planejamento, investimentos contínuos e acompanhamento permanente das intervenções. O objetivo é ampliar a proteção das comunidades mais vulneráveis, melhorar a infraestrutura de drenagem e garantir mais segurança e tranquilidade para os cariocas.

Temporal

Neste sábado, o município do Rio entrou no estágio 2 devido o temporal com raios e rajadas de ventos. As fortes chuvas provocaram transtornos em diferentes bairros da cidade e do estado. Às 14h42 e 15h52, a Defesa Civil emitiu o mesmo aviso: "Alerta de pancadas de chuva, vento e raios para a cidade do Rio nas próximas horas".



O temporal surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram da forte chuva e ventania embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.



A chuva também causou alagamentos em diferentes vias da Zona Norte, como na Rua Getúlio, no Cachambi; na José Bonifácio, na altura do número 861, em Todos os Santos; na Conde de Azambuja, Maria da Graça; General Bruce, em São Cristóvão, na 24 de Maio, em Sampaio, altura da Conego Tobias;

na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.



Também ocorreram alagamentos na Rua Mem de Sá, na Lapa, na Cordeiro da Graça, esquina com a Avenida Cidade de Lima, no Santo Cristo, no Centro; na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na altura do n° 411; a Estrada Da Ligação, em Jacarepaguá, na mesma região, na Rua Alba Valdez, em Campo Grande, na altura da Praça Helton Veloso Filho. A situação provocou transtornos, inclusive a motoristas.