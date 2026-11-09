Equipes da Light atuaram, ontem, em ocorrências de falta de energiaReprodução/Light
Já a Prefeitura de Japeri destacou que as chuvas provocaram falta de energia elétrica, interrupção dos serviços de internet e danos à estrutura de algumas unidades escolares. "A suspensão é uma medida preventiva para garantir a segurança dos estudantes, profissionais e de toda a comunidade escolar", ressaltou.
Em Nova Iguaçu, a administração municipal afirmou que algumas escolas municipais foram afetadas pela tempestade, principalmente devido à queda de árvores, destelhamentos e janelas danificadas. Equipes da Defesa Civil, da Iluminação Pública e da Limpeza Urbana atuam nas unidades para realizar os reparos necessários e restabelecer as condições de funcionamento.
Ainda no município, entre as 20h e as 21h de sábado (7), aproximadamente 85 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica. Até o fim da manhã de domingo (8), cerca de 48 mil clientes ainda permaneciam sem luz.
Em Seropédica, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também suspendeu as atividades acadêmicas e adotou o regime remoto para os serviços administrativos. Segundo a instituição, parte da rede elétrica do campus foi danificada pelo temporal.
"A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Segurança Institucional (Proinfra) está trabalhando para restabelecer as condições adequadas de funcionamento do campus, em conjunto com a concessionária de energia elétrica", informou a universidade em comunicado.
O que dizem as concessionárias de energia?
A queda de árvores, galhos, postes e objetos sobre a rede elétrica provocou danos em diversos pontos, exigindo trabalhos complexos de reconstrução de trechos da rede.
“Os profissionais da concessionária seguem mobilizados para concluir os serviços e restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, respeitando as condições de segurança”, disse.
Já a Enel Distribuição Rio restabeleceu o fornecimento de energia para 92% dos clientes afetados pelas chuvas intensas, acompanhadas de fortes ventos e descargas atmosféricas. Logo após o início da ocorrência, as equipes da distribuidora iniciaram os trabalhos e seguem em campo atuando.
Previsão do tempo
Na quarta-feira (11), ventos úmidos associados do oceano seguem influenciando o tempo, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvisco/chuva fraca isolada entre a tarde/noite. Os ventos estarão moderados durante a tarde/noite.
Na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), com a atuação de áreas de instabilidade, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde de quinta-feira e a qualquer momento de sexta-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.
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