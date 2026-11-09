Velejador Guy deBoer foi resgatado pela Marinha neste domingo - Paulo Henrique Silva / Marinha do Brasil

Velejador Guy deBoer foi resgatado pela Marinha neste domingoPaulo Henrique Silva / Marinha do Brasil

Publicado 09/11/2026 08:50

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Segundo a Marinha, o pedido de socorro foi feito no sábado (7), após o agravamento do estado de saúde do velejador, que havia sofrido uma queda dentro da embarcação cinco dias antes, em 2 de novembro.De acordo com a organização da competição, Guy entrou em contato diretamente com a Golden Globe Race (GGR), por telefone via satélite, e solicitou evacuação médica urgente. A organização repassou à Marinha informações sobre o quadro clínico do competidor, as condições de segurança da embarcação e sua localização para auxiliar na operação.Diante da emergência, o Salvamar Sueste, responsável pela coordenação de operações de Busca e Salvamento (SAR) na região, mobilizou equipes e meios da Marinha para realizar o resgate.A Corveta Barroso (V34), que retornava de uma missão na África após participar da Operação “IBSAMAR IX 2026”, foi acionada para atender à ocorrência. Na ocasião, o navio estava a aproximadamente 460 quilômetros do veleiro e precisou alterar o rumo e ajustar a velocidade para chegar ao local no menor tempo possível.Para agilizar o atendimento, um helicóptero AH-11B Super Lynx, da Marinha, decolou da corveta com a tripulação e dois mergulhadores a bordo. Enquanto a aeronave seguia em direção ao veleiro, o navio continuou o deslocamento para prestar apoio à operação.As condições meteorológicas dificultaram o resgate. No momento da operação, a região registrava ventos de aproximadamente 20 a 25 nós e ondas de 1,5 a 2 metros de altura, exigindo atenção redobrada das equipes.Após ser retirado do veleiro, Guy deBoer recebeu os primeiros atendimentos médicos a bordo da aeronave. Na avaliação inicial, foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão. Apesar do quadro clínico, o velejador apresentava sinais vitais estáveis. As equipes iniciaram procedimentos de hidratação venosa e administração de antibióticos.Após a conclusão do resgate, o comandante da Corveta Barros, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou a preparação da tripulação para atuar em situações de emergência.“Uma operação como essa demonstra a importância da Marinha contar com navios, aeronaves e equipes preparadas para atuar na extensa área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil. Tenho muito orgulho da nossa tripulação e de todos os envolvidos. Esse resultado é fruto do treinamento e da preparação diária. Saber que o velejador está a bordo, recebendo os cuidados necessários, é a nossa maior recompensa. Salvar vidas é uma das razões de estarmos no mar”, afirmou.