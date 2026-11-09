Incêndio atinge prédio na Região Portuária do Rio



Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua General Luís Mendes de Morais, número 355, no bairro de Santo Cristo, na Região Portuária do Rio , na manhã desta segunda-feira (9). Não há feridos.





A reportagem esteve no local e conversou com um bombeiro que atuava na ocorrência. Ele informou que as chamas atingiram alguns materiais de fácil combustão, mas que os danos não foram significativos. Segundo o profissional, o fogo não chegou a comprometer uma grande área da construção. O prédio é gerenciado pela Cury Construtora.



Procurada, a Cury informou que "o fogo foi controlado, não houve feridos e não foram identificados danos estruturais na edificação".



"As causas do incidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes, com as quais a Companhia colaborará integralmente para o esclarecimento dos fatos. A empresa reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores, prestadores de serviços e da comunidade do entorno", afirmou a empresa em nota. LEIA MAIS: PM faz operações na Zona Norte para combater atividades criminosas A reportagem esteve no local e conversou com um bombeiro que atuava na ocorrência. Ele informou que as chamas atingiram alguns materiais de fácil combustão, mas que os danos não foram significativos. Segundo o profissional, o fogo não chegou a comprometer uma grande área da construção. O prédio é gerenciado pela Cury Construtora.Procurada, a Cury informou que "o fogo foi controlado, não houve feridos e não foram identificados danos estruturais na edificação"."As causas do incidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes, com as quais a Companhia colaborará integralmente para o esclarecimento dos fatos. A empresa reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores, prestadores de serviços e da comunidade do entorno", afirmou a empresa em nota.

O Corpo de Bombeiros informou que agentes do Quartel Central foram acionados por volta das 6h15 para a ocorrência. Então, os militares conseguiram controlar as chamas.

Incêndio atinge depósito de equipamentos eletrônicos na Penha

Um depósito de equipamentos eletrônicos na Penha, na Zona Norte do Rio, sofreu um incêndio no fim da manhã de terça-feira (3). Vídeos divulgados por moradores da região nas redes sociais mostram uma intensa fumaça saindo do galpão, localizado na Rua Santiago, nº 399. As imagens mostram a fumaça se espalhando pela região durante a ocorrência.



Militares do quartel da Penha foram acionados por volta das 11h45 para combater o fogo. As equipes contaram com o apoio de agentes dos quartéis de Ramos e São Cristóvão, além do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI).



Após a atuação dos militares, as chamas foram contidas. Apesar disso, os bombeiros permanecem no endereço realizando o trabalho de rescaldo, procedimento feito após o controle do incêndio para evitar que novos focos de fogo surjam no local.



Em razão da ocorrência, uma faixa da Rua Santiago, nas proximidades da Rua Nicarágua, precisou ser interditada. A informação foi divulgada pelo Centro de Operações Rio.

Incêndio em galpão de oficina danifica cinco veículos em Angra

No dia 28 de outubro, um incêndio atingiu o galpão de uma oficina mecânica na Rua Vivaldo Vaz, no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, na Costa Verde. As chamas danificaram cinco veículos que estavam no imóvel, sendo um caminhão e quatro carros. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.



De acordo com a corporação, o quartel foi acionado para atender à ocorrência e enviou equipes ao endereço. Ao chegarem, os militares iniciaram o combate às chamas, que se espalharam pela estrutura utilizada como oficina. A operação mobilizou os bombeiros durante toda a tarde.



Após o trabalho de combate ao incêndio, os agentes realizaram o rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que o fogo recomeçasse. Ao fim da operação, as chamas foram controladas e não havia mais risco de novos focos.

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