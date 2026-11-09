Reaplicação da prova deve ser solicitada de 16 a 20 de novembro - Reprodução / Inep

Reaplicação da prova deve ser solicitada de 16 a 20 de novembroReprodução / Inep

Publicado 09/11/2026 10:59

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro, neste domingo (8), deixou 36 locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sem energia. Candidatos que foram prejudicados podem solicitar, entre 16 a 20 de novembro, a reaplicação da prova pela Página do Participante.

As datas alternativas são os dias 15 e 16 de dezembro, quando custodiados em presídios e em unidades de medidas socioeducativas fazem o exame.

Quando problemas logísticos influenciam a realização da prova, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avalia, junto ao local marcado para o exame, as informações apresentadas pelo participante.

O Enem teve um salto na taxa de ausentes neste primeiro dia de provas, com 32% de faltosos. Nas últimas duas edições, o índice havia sido de 27%. Foi o maior nível de abstenção desde 2020, na pandemia, quando houve falta de mais da metade dos candidatos.

O Ministério da Educação (MEC) atribuiu o aumento a uma nova regra da edição 2026, que prevê a inscrição automática na prova para concluintes do ensino médio. Neste ano, o total de inscritos era mais de 5 milhões. Com a mudança no formato de cadastro, a proporção de alunos do último ano do ensino médio entre os candidatos subiu de 31% para 39%.

Aulas suspensas

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio neste fim de semana provocaram falta de energia em diferentes e quedas de árvores. Nesta segunda-feira (9), escolas municipais de Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, cidades da Baixada Fluminense, suspenderam aulas devido à falta de luz. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também interrompeu as atividades.

Em nota, a Prefeitura de Queimados informou que as aulas foram suspensas para que equipes de engenharia possam vistoriar todas as escolas e avaliar possíveis danos à estrutura física dos prédios. A medida busca garantir a segurança de alunos e profissionais da rede municipal.

Já a Prefeitura de Japeri destacou que as chuvas provocaram falta de energia elétrica, interrupção dos serviços de internet e danos à estrutura de algumas unidades escolares. "A suspensão é uma medida preventiva para garantir a segurança dos estudantes, profissionais e de toda a comunidade escolar", ressaltou.



Em Nova Iguaçu, a administração municipal afirmou que algumas escolas municipais foram afetadas pela tempestade, principalmente devido à queda de árvores, destelhamentos e janelas danificadas. Equipes da Defesa Civil, da Iluminação Pública e da Limpeza Urbana atuam nas unidades para realizar os reparos necessários e restabelecer as condições de funcionamento.



Ainda no município, entre as 20h e as 21h de sábado (7), aproximadamente 85 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica. Até o fim da manhã de domingo (8), cerca de 48 mil clientes ainda permaneciam sem luz.