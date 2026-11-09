O pai da menina de 3 anos que morreu após ser atingida acidentalmente por um disparo feito pela irmã, de 5, tinha registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). No momento do ocorrido, os pais das crianças dormiam em outro cômodo da casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, e acordaram ao ouvir o barulho do tiro.
Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida e a levaram ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. Apesar do atendimento, ela não resistiu.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os policiais confirmaram a morte da menina.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os pais da vítima foram ouvidos, e a arma foi apreendida. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a novembro deste ano, 14 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Desse número, quatro morreram.
Tiroteios e barricadas em chamas causam tensão na Vila Sapê
Moradores da comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, viveram momentos de tensão, neste domingo (8), devido a mais um episódio relacionado às disputas territoriais que assolam a região. Relatos apontam que milicianos invadiram a localidade, que estava sob controle da facção Comando Vermelho (CV). Houve intensos tiroteios e vias foram obstruídas por objetos em chamas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos incendiados na Estrada dos Bandeirantes. Um ônibus da linha 810 (Pontal x Taquara) também foi usado como barricada.
De acordo com a Mobi-Rio, uma manifestação, ocorrida próximo às estações de BRT Recanto das Palmeiras e Vila Sapê, impactou as linhas 35, 46 e 54, deixando os articulados com intervalos irregulares.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre disparos de arma de fogo nos acessos à comunidade. De imediato, uma equipe foi enviada ao local, onde criminosos também teriam incendiado objetos.
No momento da chegada dos policiais, não havia mais registros de confrontos e nenhum dos envolvidos na ação foi localizado. Os PMs desobstruíram as vias e reforçaram o policiamento na região.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.