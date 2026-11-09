Turismo do Rio mira mercado europeu em busca de recorde de turistas estrangeiros - Divulgação / Ascom Setur-RJ

Turismo do Rio mira mercado europeu em busca de recorde de turistas estrangeirosDivulgação / Ascom Setur-RJ

Publicado 09/11/2026 11:27



O Governo do Estado do Rio de Janeiro intensificou as ações de promoção turística na Europa para ampliar parcerias comerciais. Por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, o estado participa, em novembro, do roadshow BBG Brasil – Europa 2026, que percorre cidades da França e da Itália. A iniciativa ocorre em meio ao crescimento do fluxo internacional de viajantes e à expectativa de que o Rio alcance um novo recorde de turistas estrangeiros neste ano

fotogaleria

A iniciativa teve início em Paris, na França, no dia 6 de novembro, e segue para Milão, na Itália, nesta segunda-feira (9), e Roma, também na Itália, na quarta-feira (11). Os encontros têm o objetivo de apresentar os atrativos turísticos fluminenses, fortalecer a conexão aérea entre o estado e os países europeus e aproximar empresas locais de grandes operadoras internacionais.



A programação reúne operadores de turismo, agências de viagens especializadas no segmento de luxo, empresas de receptivo e jornalistas do setor. Entre as atividades estão rodadas de negócios, apresentações sobre os destinos fluminenses e encontros de relacionamento. A proposta é ampliar a oferta de pacotes turísticos para o Rio de Janeiro no mercado europeu.



Um dos focos da iniciativa é o fortalecimento das rotas aéreas entre o estado e a Europa. A Air France ampliou a operação entre Paris e o Rio de Janeiro para 14 voos semanais. Já a LATAM mantém frequências diárias, com conexões por São Paulo. Na ligação com a Itália, a ITA Airways oferece voos diários a partir de Roma. A TAP também mantém operações diárias, facilitando o acesso de passageiros oriundos de Portugal e de outros países europeus.

A estratégia inclui ainda contatos com grandes empresas do setor, como a TUI, apontada pelo governo estadual como o principal grupo do mercado francês, e a italiana Alpitour World, uma das maiores operadoras de turismo do país. A expectativa é ampliar a presença dos destinos fluminenses nos catálogos dessas companhias e transformar o interesse dos europeus em novas viagens ao Rio de Janeiro.

Segundo o secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, a Europa tem papel importante para a economia fluminense.



“Com o crescimento consistente no número de franceses e italianos desembarcando em nosso estado, essas ações presenciais consolidam o Rio como a grande porta de entrada do Brasil e um destino preparado para receber o visitante estrangeiro o ano inteiro com infraestrutura e diversidade de atrativos”, destacou.

Estado recebeu mais de 2,1 milhões de estrangeiros em 2025

O movimento de promoção internacional acompanha o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Rio de Janeiro. No ano passado, o estado recebeu 2.196.443 visitantes de outros países, um aumento de 43,7% em comparação com 2024.



Até setembro de 2026, o número já havia chegado a 1,83 milhão de turistas internacionais. Com base nesse resultado, a Secretaria de Estado de Turismo projeta que o Rio de Janeiro poderá encerrar o ano com cerca de 2,5 milhões de visitantes estrangeiros, superando a marca registrada no período anterior.



Entre os mercados europeus, a França aparece como um dos principais emissores de turistas para o estado. Em 2025, foram contabilizados 86.806 visitantes franceses. A Itália também é considerada estratégica para o setor, com 17.976 chegadas ao Rio de Janeiro somente no primeiro semestre do ano passado.



Além do roadshow, o governo estadual participou de outras iniciativas para divulgar os destinos fluminenses na Europa. No início de novembro, o Rio esteve na World Travel Market (WTM), em Londres, no Reino Unido. Considerada uma das principais feiras internacionais do setor de turismo, a programação começou no dia 3 e reuniu representantes da indústria de viagens de diferentes países. O estado integrou o estande cooperado da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com o objetivo de prospectar negócios e estabelecer contatos com compradores estrangeiros.



Outra iniciativa de divulgação aconteceu em Portugal. Neste sábado (7), o Rio de Janeiro participou do Chefs Week Lisboa com um estande próprio. O evento reúne gastronomia, cultura e estilo de vida, e a proposta foi utilizar a culinária como ferramenta para apresentar diferentes regiões fluminenses e despertar o interesse de visitantes.



De acordo com o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, a participação em feiras internacionais, eventos gastronômicos e encontros comerciais busca ampliar a visibilidade do estado no exterior.



“Essa presença integrada na Europa, passando por grandes feiras de negócios, eventos de gastronomia e rodadas B2B exclusivas, consolida o momento histórico do nosso turismo. O mercado europeu busca autenticidade, excelência em serviços e boa conectividade, e é exatamente essa entrega que viemos reafirmar em cada uma dessas cidades”, afirmou.