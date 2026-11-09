Ronald Henrique da Hora Vicente foi vítima de um incêndio em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Ronald Henrique da Hora Vicente foi vítima de um incêndio em Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 09/11/2026 11:23

Um homem identificado como Ronald Henrique da Hora Vicente morreu, na madrugada deste domingo (8), vítima de um incêndio que atingiu sua casa no bairro da Lagoinha, em Nova Iguaçu. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, que aconteceu na Baixada Fluminense.

Uma delas, um menino de 6 anos, foi encaminhada ao Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste. A outra, uma mulher de aproximadamente 30 anos, recebeu atendimento no local e acabou liberada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Seropédico foram chamados para a ocorrência às 2h30, na Rua Capitólio, s/n. Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 56ª DP (Comendador Soares) investiga as circunstâncias da morte.

Ao O DIA, uma familiar de Ronald o descreveu como "um menino incrível, com um coração gigante, sempre disposto a ajudar".

Incêndio atinge prédio no Santo Cristo

Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua General Luís Mendes de Morais, número 355, no bairro de Santo Cristo, na Região Portuária do Rio, na manhã desta segunda-feira (9). Não há feridos.

A reportagem esteve no local e conversou com um bombeiro que atuava na ocorrência. Ele informou que as chamas atingiram alguns materiais de fácil combustão, mas que os danos não foram significativos. Segundo o profissional, o fogo não chegou a comprometer uma grande área da construção. O prédio é gerenciado pela Cury Construtora.

Procurada, a Cury informou que "o fogo foi controlado, não houve feridos e não foram identificados danos estruturais na edificação".

"As causas do incidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes, com as quais a Companhia colaborará integralmente para o esclarecimento dos fatos. A empresa reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores, prestadores de serviços e da comunidade do entorno", afirmou a empresa em nota.

O Corpo de Bombeiros informou que agentes do Quartel Central foram acionados por volta das 6h15 para a ocorrência. Então, os militares conseguiram controlar as chamas.

Chamas atingem depósito na Penha

Um outro caso de incêndio aconteceu na Penha, na Zona Norte do Rio, fim da manhã da última terça-feira (3). Um depósito de equipamentos eletrônicos foi atingido por chamas, assustando moradores da região.

Militares do quartel da Penha foram acionados por volta das 11h45 para combater o fogo. As equipes contaram com o apoio de agentes dos quartéis de Ramos e São Cristóvão, além do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI).

Após a atuação dos bombeiros, as chamas foram contidas. Apesar disso, eles permanecem no endereço realizando o trabalho de rescaldo, procedimento feito após o controle do incêndio para evitar que novos focos de fogo surjam no local. Em razão da ocorrência, uma faixa da Rua Santiago, nas proximidades da Rua Nicarágua, precisou ser interditada, conforme o Centro de Operações Rio.