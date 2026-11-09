Complexo da Serrinha, em Madureira, chegou a ser ocupado pela PM no fim de outubro Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Confira o ranking:
2. Curicica - Zona Sudoeste
3. Pavuna - - Zona Norte
4. Brás de Pina - Zona Norte
5. Cordovil - Zona Norte
6. Taquara - Zona Sudoeste
7. Imperial de São Cristóvão - Zona Norte
8. Recreio dos Bandeirantes - Zona Sudoeste
9. Penha Circular - Zona Norte
10. Vicente de Carvalho - Zona Norte
A região de Madureira integra os complexos da Serrinha e Morro da Primavera, comandada por Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste, apontado como um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP) .
No fim de outubro, intensos tiroteios provocaram alterações no funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de impactos no sistema de transporte. Na ocasião, os confrontos também terminaram com a prisão de dois homens apontados como líderes do TCP. Por dois dias seguidos, ônibus foram usados como barricadas para fechar as principais vias do bairro. A Polícia Militar chegou a ocupar as comunidades, reforçando o policiamento.
Já Curicica, historicamente comandada por milicianos, vem sofrendo com invasões do Comando Vermelho (CV), gerando constantes troca de tiros. No início de outubro, a direção do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Dr. Joaquim Pimenta, chegou a suspender as atividades externas na unidade depois de um intenso tiroteio. Na época, policiais militares entraram em confronto com criminosos próximo ao colégio.
Os bairros de Brás de Pina e Cordovil fazem parte do Complexo de Israel, dominado pelo TCP e chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A região também é alvo de frequentes confrontos e operações. Já a Pavuna, faz divisa com o Complexo de Israel e abrange favelas do Complexo do Chapadão, e por isso também sofre reflexos dos tiroteios nas localidades.
Um destaque para Penha Circular é a Favela da Kelson's, enquanto Vicente de Carvalho, abriga o Morro do Juramento. Ambos sofrem com disputa de território entre criminosos.
Taquara e Recreio dos Bandeirantes também sofrem com uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos.
Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio?
Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.
Sobre o avanço do Comando Vermelho em áreas antes controladas por milícias, o pesquisador Helbson de Avila afirma que a expansão para regiões da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense está relacionada à exploração econômica desses territórios.
“Essas áreas se tornaram disputadas porque as milícias já haviam criado formas de cobrança ilegal sobre os moradores, transformando serviços e a própria moradia em fontes de lucro. Ao ocupar esses territórios, o Comando Vermelho não apenas amplia o comércio de drogas, mas também pode passar a explorar atividades econômicas que já eram controladas pelas milícias. Isso mostra como a disputa por essas regiões também envolve o interesse em obter lucro com a população mais vulnerável, em um contexto marcado pelo racismo estrutural.”
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