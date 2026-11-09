Reparos em muro que desabou em escola no Méier são iniciados

Os reparos em um trecho do muro do Colégio Visconde de Cairu , no Méier, Zona Norte do Rio, tiveram início nesta segunda-feira (9), após parte da parede desabar no último sábado (7), devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Funcionários já estão limpando o terreno do local, jogando os excessos na calçada.

A parte da estrutura que ruiu fica no cruzamento entre as ruas Soares e Felipo Cavalcanti. A escola é localizada ao lado do Terminal Américo Ayres.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) destacou que após avaliação técnica realizada pela Defesa Civil Municipal, "a área foi preventivamente isolada para garantir a segurança da comunidade escolar".

"Os recursos para a execução da obra já foram liberados para a unidade, por meio de processo administrativo", aponta o comunicado.

A pasta também informou que as obras estavam previstas para começar nesta segunda-feira e apesar da queda de parte do muro, a unidade segue funcionando normalmente. Ainda não há uma previsão sobre quando os reparos devem ser concluídos.

O muro do Colégio Visconde de Cairu já dava indícios que poderia desabar em breve . Uma equipe do O DIA esteve no local no último dia 6 de outubro e constatou grandes rachaduras nas paredes. No local, uma fita da Defesa Civil Municipal isolava a parte com risco de queda.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Defesa Civil Municipal fez uma vistoria no dia 29 de setembro, onde foi identificado que uma extensão do muro frontal da escola apresentava rachaduras e deformações, com risco ao passeio público.

Muro desabou em escola na Tijuca

Recentemente, o muro de outra escola da rede estadual desabou: o do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, na Tijuca, também na Zona Norte. O caso aconteceu na última quarta-feira (4). A queda interditou o acesso à Rua Felisberto de Menezes, pela Rua Mariz e Barros, e provocou lentidão no trânsito da região.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura foram mobilizadas para atender à ocorrência. A estrutura já estava isolada antes do desabamento e, de acordo com a Seeduc, não houve feridos.

Renovação de matrículas na rede estadual

O Governo do Estado já abriu o período de renovação de matrículas dos alunos da rede estadual. O processo será realizado de forma on-line, através do site Matrícula Fácil, mas o responsável ou estudante que não tiver acesso à internet pode comparecer à unidade escolar mais próxima para realizar a renovação.

As solicitações para mudança de curso, turno ou curso e turno podem ser feitas desde o último dia 4 de novembro. O pedido estará condicionado à disponibilidade de vagas no momento da renovação.

A primeira fase da pré-matrícula para novos alunos será realizada de 12 de novembro, a partir das 8h, a 4 de dezembro. Esta etapa é destinada aos estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo de renovação.

O site Matrícula Fácil disponibilizará a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, além de orientações sobre procedimentos e prazos para confirmação da matrícula na unidade escolar. Na inscrição, o candidato poderá escolher entre três e oito opções na combinação de escola/curso/série/turno.

Os estudantes serão alocados nesta primeira fase da matrícula a partir de uma ordem de critérios estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com as determinações, a sequência de prioridades é definida da seguinte forma:

1º) Preferência à pessoa com deficiência;

2º) Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º) Permanência na rede pública de ensino;

4º) Preferência para irmãos na mesma unidade escolar;

5º) Proximidade da residência;

6º) Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da primeira fase será divulgado nos sites da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) e do Matrícula Fácil, a partir do dia 17 de dezembro, na opção "Consulte a sua inscrição".

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