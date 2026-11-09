Agentes realizam vistoria em diferentes pontos da cidade - Edu Kapps / SMS

Agentes realizam vistoria em diferentes pontos da cidadeEdu Kapps / SMS

Publicado 09/11/2026 14:55

A Prefeitura do Rio realiza, nesta segunda-feira (9), o terceiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya , de 2026. O objetivo do movimento é identificar as áreas com maior risco de infestação e orientar as estratégias de prevenção e combate ao mosquito na cidade. As buscas estão sendo feitas no último dia antes do verão, período de maior proliferação do animal.

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Agentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão percorrendo bairros para identificar focos do mosquito e os principais tipos de recipientes que podem servir como criadouros. Os dados coletados, junto às amostras analisadas em laboratório, permitem calcular indicadores que ajudam a avaliar a situação de cada região e definir prioridades no combate ao animal.

Um dos indicadores é o Índice Predial (IP), que aponta o percentual de imóveis com presenças de larvas ou pupas de mosquito, e o Índice por Tipo de Recipiente (ITR), que identifica os tipos de depósitos com maior participação na infestação.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, considerou o levantamento "fundamental" para que as autoridades cheguem ao verão sabendo onde é preciso reforçar o combate ao Aedes aegypti. "Com essas informações, conseguimos direcionar melhor o trabalho das nossas equipes. Mas a participação da população também é essencial. Cada morador precisa fazer a sua parte, eliminando possíveis criadouros dentro de casa e recebendo os agentes de saúde durante as vistorias", disse.

A SMS também mantém ações de combate ao Aedes aegypti ao longo do ano, através do programa SVS na Rua. Os agentes de vigilância percorrem bairros para identificar e eliminar possíveis criadouros, orientar moradores e realizar ações de controle do mosquito.

Até 31 de outubro deste ano, foram realizadas 10.298.972 vistorias em imóveis e tratados ou eliminados 1.391.840 depósitos que poderiam servir de criadouros. Em 2025, foram realizadas 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

Ministério da Saúde envia 2 mil doses de vacina contra mpox ao Rio

O Ministério da Saúde enviou mais 2 mil doses da vacina contra a mpox ao Rio de Janeiro para reforçar os estoques e ampliar a capacidade de resposta à doença. Com o novo carregamento, o estado chega a 3,5 mil doses recebidas em 2026. A distribuição entre os municípios ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, enquanto a aplicação será organizada pelas prefeituras.

A medida ocorre em meio ao aumento das notificações no território fluminense. Segundo dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, o Rio contabilizou 218 casos confirmados neste ano. Apesar da alta recente, o número representa uma redução de 84,2% em relação a 2022, quando foram registrados aproximadamente 1,3 mil diagnósticos.