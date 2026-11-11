Obras em Maricá abrem nove mil empregos e trazem qualidade para moradores

Quando o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em 2016, desdenhou de Maricá, ele não imaginava que a cidade da Região Metropolitana seria uma das mais promissoras do país . Prova disso é que diversas obras estão acontecendo em Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra, para a felicidade dos moradores que passarão a ter um shopping para chamar de seu, o Hotel Maricá e o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha.

De acordo com informações da Prefeitura de Maricá, o levantamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) estima 9 mil postos de trabalho acumulados ao longo da construção do Maraey e 4,5 mil na operação plena. Para o Hotel Maricá, são projetados 160 postos na obra e 75 na operação. A Fábrica de Tratores prevê 220 postos na implantação e 160 no funcionamento. No Plaza Maricá Shopping, a estimativa é de 390 postos no pico das obras e 3 mil empregos diretos durante a operação. O Complexo Samba, Futebol e Caipirinha ainda não tem estimativa consolidada de empregos.

A mediadora de alunos autistas Tatiane Avelino, de 44 anos, e o filho, o escritor Lucas Avelino, de 22, elogiaram o projeto do Plaza Maricá Shopping, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 28."Acredito que vai ser bom para todo mundo, porque, quando queremos fazer compras ou ir ao cinema, precisamos nos deslocar para Niterói. Às vezes fica longe por causa da condução, e aí é complicado", diz Tatiane, que mora em Maricá desde 2014. Lucas concorda. "Acho que vai ser bom demais porque vai gerar mais empregos. Quero que tenha as lojas que costumam ter nos shoppings do Rio. Quero mais facilidade para mim. Acho que é um crescimento bem grande para a cidade."

'Me apaixonei pela cidade'

Quem trocou a Baixada por Maricá parece não se arrepender. O topógrafo Anderson Vieira, de 44 anos, chegou à cidade a trabalho há cinco anos e ficou. "Me apaixonei pela cidade, fui morar em Ponta Negra e trouxe o meu filho, Yohan Pietro", conta. Ele aprova o trabalho do prefeito Washington Quaquá e cita as obras: "Tem o hotel, o Plaza Shopping, e estão dizendo que vão começar as obras do túnel que vai ligar Maricá à Serra da Tiririca. Também vão fazer um teleférico." Anderson brinca com a própria trajetória: "Vim subindo. Antigamente eu morava na Baixada, depois fui para Niterói e agora estou em Maricá."

Melhora no saneamento

O mímico Rogério Brum, presidente do Fórum Permanente de Cultura de Maricá, fala sobre as obras e sobre a Feira Literária de Maricá (FLIM), que chega à 11ª edição. "O montante de royalties só é montante se não for usado. Se tem uso, é porque tem finalidade. É o caso da FLIM, por exemplo. Li numa matéria que, no primeiro fim de semana, foram [CONFIRMAR NÚMERO] livros vendidos dentro da Feira. Isso significa que a cidade está consumindo, e isso é importante para a gente que faz cultura e leva arte para as escolas, porque a criança passa a ter outro olhar sobre o processo e a importância de ler. Seria bom que todos os municípios tivessem acesso aos royalties."

Para Brum, o governo tem apostado em saneamento. "Até alguns anos atrás, a cobertura de esgoto era de menos de 3% da cidade. Segundo as informações que passaram, até o fim deste mandato serão 65% de esgoto tratado. Para quem mora aqui, é uma mudança assustadora. Esta lagoa, aqui do lado, historicamente já abasteceu de pescado o estado do Rio de Janeiro inteiro. Vimos os peixes irem embora, e agora estão voltando, por causa do tratamento de esgoto. A gente entende que os royalties estão fazendo efeito. Pode melhorar? Claro, muito. Na cultura, por exemplo, ainda falta fazer os projetos chegarem aos artistas que trabalham nas comunidades, nas periferias. Mas é um processo que está acontecendo", avalia.

'Ainda falta muito'

Moradora há 16 anos, Cintia Douglas, de 35 anos, que trabalha no setor de conservação, diz que a cidade está melhorando, mas ainda deixa a desejar. "O Hospital Che Guevara é bom, mas está sem médicos. Acredito que está melhor, mas ainda falta muito para ficar bom", afirma. Ela, que morava em Campo Grande, completa: "Gosto mais de morar aqui."

A professora aposentada Silvia Maria de Souza Silva, de 64 anos, deixou o Rio há 16 anos e considera a mudança ótima. "Adoro morar aqui. Me sinto muito mais segura do que quando morava no Rio. A cidade progrediu muito, está em quarto lugar entre as mais ricas do Brasil. Com o progresso vêm outras coisas, como a violência, e a gente tem que administrar tudo isso. Mas está longe de ser como o Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades maiores", pontua.

Para ela, o shopping será "maravilhoso". "As pessoas saem daqui para o shopping mais perto, que é em Itaipu e não é tão grande. Mas acho que o prefeito deveria visualizar outras coisas. A quarta cidade mais rica do Brasil não tem hospital oncológico, não tem lugar para fazer quimioterapia, não tem tratamento de hemodiálise. As pessoas precisam sair para se tratar em outro lugar. E teve aquela chuva toda, e a cidade ficou submersa. É preciso dar mais atenção ao saneamento. É claro que toda melhoria é bem-vinda, mas é preciso olhar também o bem-estar dos moradores, não é? No sábado, depois daquela chuva, as pessoas perderam o direito de ir e vir, porque a cidade toda estava alagada."

Veja os benefícios para a cidade, segundo a prefeitura

Empregos e mão de obra

Além dos nove mil postos de trabalho, os quantitativos de mão de obra informados para seis frentes de infraestrutura em andamento somam 1.129 postos de trabalho: 105 no Jardim Atlântico Leste, 464 nos dois lotes do Jardim Atlântico Central, 217 na Morada das Águias, 263 no Parque Vera Cruz, 41 na Passarela de Ponta Grossa e 39 na Passarela de São José.

Investimentos e financiamento

O Plaza Maricá Shopping, desenvolvido pela Codemar em parceria com a iniciativa privada, tem investimento estimado de R$ 220 milhões. Para a Fábrica de Tratores, a previsão é de R$ 160 milhões, com recursos do fundo da MGI e aporte inicial do Fundo Soberano. O orçamento de implantação e o modelo de financiamento do Complexo Samba, Futebol e Caipirinha ainda não estão confirmados. Urbanização e mobilidade Entre as frentes em andamento estão as intervenções no Jardim Atlântico Leste, no Jardim Atlântico Central, na Morada das Águias, no Parque Vera Cruz e na região de Andrelina e Portinari, na Mumbuca. No Jardim Atlântico Leste, as obras contemplam as ruas 119 a 129 e trechos da Avenida Itaipuaçu e das ruas Van Lerbergue e 35. No Jardim Atlântico Central, os dois lotes incluem, entre outras vias, as ruas 40 a 43, John Lennon e Professor Cardoso de Menezes. Na Morada das Águias, a Avenida das Esmeraldas está entre as vias contempladas. No Parque Vera Cruz, a relação inclui a Rua Tietê e a Alameda Iguaçu. Também estão em andamento as obras da Piscina da Mumbuca, das pontes das ruas Chico Mendes e Cecília Ana Ferreira e da Ponte do Bosque Fundo. A relação inclui as passarelas de Ponta Grossa, do Condado e de São José, a revitalização da Casa Colaço e a reforma da Ponte do Boqueirão. Entre as intervenções previstas estão a urbanização de Santa Paula, do Jardim Atlântico Oeste, do Barroco, nas fases 2 e 3, e da região da Estrada do Parapente. O detalhamento também contempla a Estrada Henfil, vias do entorno e uma travessia na RJ-106. Saneamento

Prazos de entrega e acompanhamento das obras

A conclusão das obras do Hotel Maricá está prevista para dezembro de 2026, com início da operação em junho de 2027. Para o Plaza Maricá Shopping, a previsão de conclusão e abertura é o primeiro semestre de 2028. O planejamento do Complexo Samba, Futebol e Caipirinha indica 2030 como horizonte de implantação. Benefícios para os moradores Turismo, cultura e hotelaria Entre as iniciativas voltadas ao turismo estão o Centro de Convenções e o hotel do conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer. O Centro de Convenções é o único equipamento do conjunto com obra em execução. O hotel está em preparação técnica e orçamentária, com expectativa de avanço nas etapas de contratação em 2027. A parceria público-privada é uma das alternativas em análise. Os demais equipamentos estão em fase de estudos e projetos básicos. O Hotel Maricá, em Araçatiba, terá 166 quartos, restaurante, centro empresarial e auditório para cerca de 250 pessoas, com estrutura para hospedagem, negócios e eventos. O Complexo Samba, Futebol e Caipirinha foi planejado como um resort temático cinco estrelas, com cerca de 70 mil m² de área construída. A configuração divulgada em 2025 prevê 505 suítes, 21 unidades de apart-hotel e capacidade para 1.254 hóspedes, além de restaurantes, bares temáticos, piscinas, spa, instalações esportivas, espaços infantis e áreas para conferências. A proposta inclui a Universidade do Samba e um Museu da Cachaça na sede de uma antiga fazenda. O complexo busca atrair turistas nacionais e internacionais, famílias, casais, visitantes da Região Metropolitana do Rio e público corporativo. As obras de drenagem e pavimentação devem reduzir alagamentos, facilitar o acesso aos bairros e melhorar a circulação de veículos e pedestres. A ampliação da coleta e do tratamento de esgoto deve reduzir o descarte inadequado no solo e nas lagoas. Os novos empreendimentos devem ampliar as oportunidades de trabalho, movimentar o comércio e os serviços locais e oferecer novas opções de lazer. Sobre os relatos de demora na conclusão de obras, a Secretaria Municipal de Grandes Obras informa que as intervenções seguem avançando conforme os cronogramas estabelecidos, com equipes em diferentes regiões da cidade. Para esclarecer os casos relatados e informar os prazos de cada intervenção, é necessário identificar quais obras os moradores mencionaram. A implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Itaipuaçu e dos emissários terrestre e submarino está em execução. O sistema foi projetado para atender mais da metade da população de Maricá e receber o esgoto coletado nas bacias do Jardim Atlântico, do Vigário, de Inoã Sul, de Manu Manoela e de São José do Imbassaí. As redes coletoras de Jardim Atlântico Leste e São José do Imbassaí estão em estágio avançado de execução. As frentes do Vigário e de Inoã Sul estão em fase de projeto ou licitação. O investimento total estimado no Maraey é de R$ 11 bilhões, com participação pública prevista de R$ 360 milhões. Desse montante público, R$ 112,5 milhões já foram destinados. No Hotel Maricá, em Araçatiba, a estimativa é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões em recursos públicos e R$ 10 milhões em recursos privados.





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