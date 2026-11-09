Lutador Lucas Portela está preso por espancar vizinhas na TijucaReprodução/Polícia Civil

Mais artigos de Thalita Queiroz
Thalita Queiroz
O lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, preso por espancar vizinhas na última quinta-feira (5), já havia sido desligado de outro estabelecimento devido ao seu comportamento agressivo. Atualmente, ele está detido temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.
Leia Mais
A primeira expulsão aconteceu há um ano, em uma academia de artes marciais em Vila Isabel. Na ocasião, o desligamento foi motivado por atitudes agressivas durante os treinos. Não houve relatos de agressões contra alunos do estabelecimento.

Já na sexta-feira (6), um dia após o crime cometido por Lucas, outra academia, onde ele praticava musculação, na Tijuca, informou que encerrou o vínculo com o lutador e que não pretende retomá-lo.

Em comunicado, o estabelecimento também desmentiu a informação de que Lucas seria professor ou funcionário do local. "Lucas nunca foi professor ou funcionário da academia. Ele era apenas aluno, vínculo que já foi encerrado e que não será retomado. Esclarecer que ele nunca fez parte da nossa equipe profissional não significa, de forma alguma, defender ou apoiar suas atitudes. Somos um estabelecimento comercial e não compactuamos com esse tipo de comportamento", diz um trecho da nota. 

O caso

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao edifício, onde o suspeito, que também mora no local, teria invadido apartamentos e agredido vizinhos. Antes disso, a confusão já havia começado dentro da própria residência de Lucas.
Segundo o registro policial, o homem teria ameaçado matar todos que estavam em um dos apartamentos. Uma das moradoras, ao ouvir os gritos de socorro e saber que uma idosa permanecia sozinha em um dos imóveis, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Ao sair do elevador, ela foi surpreendida pelo lutador, que a teria obrigado a ficar de joelhos e passou a desferir golpes contra sua cabeça e seu rosto, além de aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.
Imagens de uma câmera de segurança acoplada no elevador mostram a vítima sendo atacada com socos, chutes e pontapés. Em seguida, Lucas bate a cabeça da vizinha contra a parede diversas vezes, derruba a mulher no chão e continua as agressões. O ataque dura mais de três minutos, sem interrupção.

A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A 18ª DP (Praça da Bandeira) abriu um inquérito para investigar o caso.
Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.
Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.