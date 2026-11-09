Lutador Lucas Portela está preso por espancar vizinhas na Tijuca - Reprodução/Polícia Civil

Lutador Lucas Portela está preso por espancar vizinhas na TijucaReprodução/Polícia Civil

Publicado 09/11/2026 16:15

lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes , preso por espancar vizinhas na última quinta-feira (5), já havia sido desligado de outro estabelecimento devido ao seu comportamento agressivo. Atualmente, ele está detido temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.

A primeira expulsão aconteceu há um ano, em uma academia de artes marciais em Vila Isabel. Na ocasião, o desligamento foi motivado por atitudes agressivas durante os treinos. Não houve relatos de agressões contra alunos do estabelecimento.



Já na sexta-feira (6), um dia após o crime cometido por Lucas, outra academia, onde ele praticava musculação, na Tijuca, informou que encerrou o vínculo com o lutador e que não pretende retomá-lo.



Em comunicado, o estabelecimento também desmentiu a informação de que Lucas seria professor ou funcionário do local. "Lucas nunca foi professor ou funcionário da academia. Ele era apenas aluno, vínculo que já foi encerrado e que não será retomado. Esclarecer que ele nunca fez parte da nossa equipe profissional não significa, de forma alguma, defender ou apoiar suas atitudes. Somos um estabelecimento comercial e não compactuamos com esse tipo de comportamento", diz um trecho da nota.

O caso

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (5). Por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao edifício, onde o suspeito, que também mora no local, teria invadido apartamentos e agredido vizinhos. Antes disso, a confusão já havia começado dentro da própria residência de Lucas.

Segundo o registro policial, o homem teria ameaçado matar todos que estavam em um dos apartamentos. Uma das moradoras, ao ouvir os gritos de socorro e saber que uma idosa permanecia sozinha em um dos imóveis, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Ao sair do elevador, ela foi surpreendida pelo lutador, que a teria obrigado a ficar de joelhos e passou a desferir golpes contra sua cabeça e seu rosto, além de aplicar um golpe conhecido como "mata-leão". Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.







A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



A 18ª DP (Praça da Bandeira) abriu um inquérito para investigar o caso.

Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.

Imagens de uma câmera de segurança acoplada no elevador mostram a vítima sendo atacada com socos, chutes e pontapés. Em seguida, Lucas bate a cabeça da vizinha contra a parede diversas vezes, derruba a mulher no chão e continua as agressões. O ataque dura mais de três minutos, sem interrupção.A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.A 18ª DP (Praça da Bandeira) abriu um inquérito para investigar o caso.Para a juíza Laura Noal Garcia, da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão. O caso está sob segredo de Justiça.

Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.



A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.

