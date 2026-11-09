Operação Falso Saber cumpriu oito mandados de busca em Goiás e Minas Gerais - Divulgação/Polícia Civil

Operação Falso Saber cumpriu oito mandados de busca em Goiás e Minas GeraisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/11/2026 16:33

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (9), uma operação contra um grupo suspeito de fabricar e comercializar diplomas falsos de graduação e certificados de conclusão do ensino médio pela internet. Batizada de "Falso Saber", a ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Goiás e Minas Gerais, com apoio das forças policiais dos dois estados.





Durante as diligências, os agentes recolheram celulares, computadores e documentos que poderão ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema. Na casa apontada como residência do principal investigado, cinco aparelhos celulares foram parcialmente destruídos antes de serem apreendidos.



Quatro pessoas foram identificadas ao longo da investigação. Após o cumprimento das buscas, os investigados foram conduzidos para prestar depoimento. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). A apuração busca identificar os responsáveis pela produção dos documentos e dimensionar a atuação do grupo.



LEIA MAIS: Lutador que espancou vizinhas foi expulso de duas academias Durante as diligências, os agentes recolheram celulares, computadores e documentos que poderão ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema. Na casa apontada como residência do principal investigado, cinco aparelhos celulares foram parcialmente destruídos antes de serem apreendidos.Quatro pessoas foram identificadas ao longo da investigação. Após o cumprimento das buscas, os investigados foram conduzidos para prestar depoimento. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). A apuração busca identificar os responsáveis pela produção dos documentos e dimensionar a atuação do grupo.

Denúncia partiu de cliente que se arrependeu

A investigação começou depois que as autoridades receberam informações sobre um site que oferecia abertamente diplomas falsificados de cursos superiores e certificados de conclusão do ensino médio. Os interessados eram encaminhados para um canal de atendimento em um aplicativo de mensagens.



Um dos clientes procurou as autoridades após contratar o serviço e desistir da negociação. Ele apresentou capturas de tela de diplomas que havia encomendado. Os documentos continham seus dados pessoais e o endereço de sua própria residência, no Rio de Janeiro.



A partir desse material, os policiais aprofundaram as apurações e conseguiram autorização judicial para acessar dados telemáticos relacionados à conta utilizada no atendimento, ao canal de mensagens e ao domínio do site.



A análise das informações permitiu identificar quatro suspeitos e localizar endereços associados a eles em Goiás e Minas Gerais. Com esses dados, a equipe da DRCI solicitou os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta segunda-feira.



O material recolhido será analisado para esclarecer a participação de cada investigado e verificar se outras pessoas também integravam a estrutura de fabricação e venda dos certificados.



Os envolvidos são investigados por suspeita de falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa. A Polícia Civil não divulgou os valores cobrados pelos diplomas nem a quantidade de documentos que podem ter sido comercializados pelo grupo.