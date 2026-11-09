Evelyn Bulgarelli Freitas, de 44 anos, morreu durante desabamento em Guaratiba, na Zona Oeste - Reprodução/Facebook

Evelyn Bulgarelli Freitas, de 44 anos, morreu durante desabamento em Guaratiba, na Zona OesteReprodução/Facebook

Publicado 09/11/2026 17:51 | Atualizado 09/11/2026 18:08

O corpo de Evelyn Bulgarelli Freitas , de 44 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (9), sob forte comoção, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Familiares e amigos estavam abalados com a perda da mulher, que morreu após a casa onde morava desabar durante o temporal que atingiu a cidade no sábado (7).

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A mãe de Evelyn, de 68 anos, também ficou ferida durante o desabamento e recebeu atendimento no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O filho da vítima, de 14 anos, também estava na residência, mas não sofreu ferimentos graves. Nas redes sociais, o adolescente publicou um desabafo sobre a morte da mãe e lamentou não ter conseguido dizer a ela um último "eu te amo".



"Eu só tenho a te agradecer por todos os momentos que você me proporcionou. Mesmo não estando mais aqui comigo, você me fez feliz durante 14 anos inteiros, me ensinou tudo, tudo mesmo, menos viver sem você. E isso eu acho que vou ter que aprender sozinho. Eu estou decepcionado comigo por não ter te dito essas palavras há um dia atrás: eu te amo muito", escreveu o jovem.

Governo do Rio monitora condições meteorológicas

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Cemaden-RJ, monitora as condições meteorológicas em todo o território fluminense nesta segunda-feira (9).

Para as próximas horas, o panorama é de céu encoberto a nublado, com chuva fraca isolada, pontualmente moderada, em todo o estado. A temperatura máxima prevista é de 23°C nas regiões próximas ao litoral. São esperados ventos fracos a moderados de Sul/Sudoeste. A umidade relativa deve chegar à 65% à tarde.



Devido aos acumulados em 96 horas, permanecem os alertas de risco moderado para Petrópolis e Teresópolis.

Balanço das ocorrências

Desde sábado (7), o Corpo de Bombeiros registrou 255 ocorrências em todo o estado. Desse total, foram contabilizados 221 cortes de árvores; 18 atendimentos relacionados a deslizamentos e desabamentos; e três ocorrências de inundação e alagamento.



No período, foi registrado um óbito, de uma mulher de 44 anos que foi atingida por uma estrutura que colapsou, no sábado (7), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. A ocorrência mobilizou quatro viaturas e 11 militares do 13º Grupamento de Bombeiro Militar (Campo Grande). Na ação, os militares conseguiram resgatar com vida uma outra vítima, uma mulher de 68 anos, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II.



As equipes permanecem mobilizadas para acompanhar a evolução do cenário e emitir alertas sempre que necessário. A população deve permanecer atenta aos informativos emitidos pelos canais oficiais.





