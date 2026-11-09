Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoDivulgação
A informação sobre os depoimentos e a apreensão foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Em nota, a corporação informou que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.
O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.
A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.
O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu.
O caso ocorre em um cenário de violência armada que também atinge crianças no estado. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, entre janeiro e novembro de 2026, 14 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Quatro delas morreram. A investigação da morte da menina em Guaratiba segue em andamento. A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para esclarecer as circunstâncias do disparo.
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