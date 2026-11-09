Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoDivulgação

Publicado 09/11/2026 18:05





A informação sobre os depoimentos e a apreensão foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Em nota, a corporação informou que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.



O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.



A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.



O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu. LEIA MAIS: Pai de menina morta após tiro acidental da irmã tinha registro de CAC A informação sobre os depoimentos e a apreensão foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Em nota, a corporação informou que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Rocha Faria. No local, os policiais confirmaram a morte da criança. A mãe informou aos agentes que a menina havia sido atingida dentro da residência.





O caso ocorre em um cenário de violência armada que também atinge crianças no estado. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, entre janeiro e novembro de 2026, 14 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Quatro delas morreram. A investigação da morte da menina em Guaratiba segue em andamento. A Polícia Civil informou que novas diligências serão realizadas para esclarecer as circunstâncias do disparo.

