Imagens das câmeras corporais dos policiais militares registraram a dificuldade para conter lutadorDivulgação/ Polícia Militar
Imagens da câmera corporal de policial militar mostra a dificuldade para conter o lutador Lucas Portela Fontana Gomes durante ocorrência na Tijuca Crédito: Divulgação/ Polícia Militar https://t.co/TR4TR1GtGO— Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026
Em seguida, Lucas aparece vestindo uma camisa vermelha e tentando deixar o prédio. Policiais e guardas ordenam que ele se deite no chão e tentam imobilizá-lo. Durante a abordagem, o lutador é atingido por um tiro na perna e por outro disparo de raspão no pé. No entanto, diante da dificuldade para contê-lo, os agentes pedem reforço, e um guarda municipal utiliza uma arma de choque para imobilizá-lo. Veja as imagens:
Após a ocorrência, Lucas chegou a ser levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira), mas foi liberado em seguida. Horas depois, após ter acesso às imagens das câmeras de segurança do elevador e constatar as agressões contra uma das vizinhas, o delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva do lutador.
Lucas passou por audiência de custódia e permanece preso temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.
Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.
A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.
Lutador foi expulso de academias
Já na sexta-feira (6), um dia após o crime cometido por Lucas, outra academia, onde ele praticava musculação, na Tijuca, informou que encerrou o vínculo com o lutador e que não pretende retomá-lo.
Em comunicado, o estabelecimento também desmentiu a informação de que Lucas seria professor ou funcionário do local. "Lucas nunca foi professor ou funcionário da academia. Ele era apenas aluno, vínculo que já foi encerrado e que não será retomado. Esclarecer que ele nunca fez parte da nossa equipe profissional não significa, de forma alguma, defender ou apoiar suas atitudes. Somos um estabelecimento comercial e não compactuamos com esse tipo de comportamento", diz um trecho da nota.
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