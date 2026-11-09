Imagens das câmeras corporais dos policiais militares registraram a dificuldade para conter lutador - Divulgação/ Polícia Militar

Imagens das câmeras corporais dos policiais militares registraram a dificuldade para conter lutadorDivulgação/ Polícia Militar

Publicado 09/11/2026 19:24 | Atualizado 09/11/2026 19:25

Veja o vídeo abaixo. Imagens das câmeras corporais dos policiais militares registraram a dificuldade dos agentes para conter o lutador Lucas Portela Fontana Gomes. Ele está preso por espancar vizinhas na última quinta-feira (5), dentro de um prédio residencial na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Imagens da câmera corporal de policial militar mostra a dificuldade para conter o lutador Lucas Portela Fontana Gomes durante ocorrência na Tijuca Crédito: Divulgação/ Polícia Militar https://t.co/TR4TR1GtGO — Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026

Leia Mais Lutador que espancou vizinhas foi expulso de duas academias

Nas imagens obtidas pelo jornal O DIA, é possível ver o início da ocorrência, quando policiais militares e guardas municipais conversam com uma das vizinhas que teve a casa invadida pelo agressor. Ela informa aos agentes que ele não estava armado e indica o local onde poderiam encontrá-lo.



Em seguida, Lucas aparece vestindo uma camisa vermelha e tentando deixar o prédio. Policiais e guardas ordenam que ele se deite no chão e tentam imobilizá-lo. Durante a abordagem, o lutador é atingido por um tiro na perna e por outro disparo de raspão no pé. No entanto, diante da dificuldade para contê-lo, os agentes pedem reforço, e um guarda municipal utiliza uma arma de choque para imobilizá-lo. Veja as imagens:



Após a ocorrência, Lucas chegou a ser levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira), mas foi liberado em seguida. Horas depois, após ter acesso às imagens das câmeras de segurança do elevador e constatar as agressões contra uma das vizinhas, o delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva do lutador.



Lucas passou por audiência de custódia e permanece preso temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.





Lucas deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.



A reportagem ainda não localizou a defesa do lutador. O espaço está aberto para manifestação.

Lutador foi expulso de academias



O lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes já havia sido desligado de outro estabelecimento devido ao seu comportamento agressivo. A primeira expulsão aconteceu há um ano, em uma academia de artes marciais em Vila Isabel. Na ocasião, o desligamento foi motivado por atitudes agressivas durante os treinos. Não houve relatos de agressões contra alunos do estabelecimento.



Já na sexta-feira (6), um dia após o crime cometido por Lucas, outra academia, onde ele praticava musculação, na Tijuca, informou que encerrou o vínculo com o lutador e que não pretende retomá-lo.



Em comunicado, o estabelecimento também desmentiu a informação de que Lucas seria professor ou funcionário do local. "Lucas nunca foi professor ou funcionário da academia. Ele era apenas aluno, vínculo que já foi encerrado e que não será retomado. Esclarecer que ele nunca fez parte da nossa equipe profissional não significa, de forma alguma, defender ou apoiar suas atitudes. Somos um estabelecimento comercial e não compactuamos com esse tipo de comportamento", diz um trecho da nota.