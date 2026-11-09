Homem trabalhava como frentista e foi morto após uma discussão de trânsitoReprodução/Redes Sociais
O crime aconteceu por volta das 15h10, na altura do número 8.020 da via. Arthur trabalhava em um posto de gasolina localizado nas proximidades do local onde foi baleado.
Segundo informações preliminares, o assassinato teria ocorrido após uma discussão de trânsito. A vítima foi atingida por dois disparos. A motivação, no entanto, ainda está sendo investigada.
Polícia Civil investiga o caso
O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel do Recreio, também foi acionado para prestar socorro à vítima.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer as circunstâncias do assassinato. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
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O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.
A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.
O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu.
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