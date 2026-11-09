Homem trabalhava como frentista e foi morto após uma discussão de trânsito - Reprodução/Redes Sociais

Homem trabalhava como frentista e foi morto após uma discussão de trânsitoReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/11/2026 20:12

Um homem que trabalhava como frentista foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (9), na Estrada dos Bandeirantes, no bairro Camorim, na Zona Sudoeste. A vítima foi identificada como Arthur Andrew Caetano Gonçalves, de 30 anos.





O crime aconteceu por volta das 15h10, na altura do número 8.020 da via. Arthur trabalhava em um posto de gasolina localizado nas proximidades do local onde foi baleado.



Segundo informações preliminares, o assassinato teria ocorrido após uma discussão de trânsito. A vítima foi atingida por dois disparos. A motivação, no entanto, ainda está sendo investigada.



LEIA MAIS: Pais de menina morta a tiros em Guaratiba são ouvidos pela polícia O crime aconteceu por volta das 15h10, na altura do número 8.020 da via. Arthur trabalhava em um posto de gasolina localizado nas proximidades do local onde foi baleado.Segundo informações preliminares, o assassinato teria ocorrido após uma discussão de trânsito. A vítima foi atingida por dois disparos. A motivação, no entanto, ainda está sendo investigada.

Polícia Civil investiga o caso

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Estrada dos Bandeirantes. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o corpo do homem e isolaram a área para a realização da perícia.



O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel do Recreio, também foi acionado para prestar socorro à vítima.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer as circunstâncias do assassinato. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Pais de menina morta a tiros em Guaratiba são ouvidos pela polícia

Os pais da menina de três anos que morreu após ser atingida por um disparo feito pela irmã, de 5, dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste, foram ouvidos pela Polícia Civil. A arma utilizada no episódio foi apreendida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias da morte.

A informação sobre os depoimentos e a apreensão foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Em nota, a corporação informou que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.



O pai da criança possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também passou por exame residuográfico, procedimento pericial que busca identificar vestígios de disparo de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.



A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias aconteceu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.



O caso aconteceu na manhã de domingo (8), dentro da residência da família. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu.