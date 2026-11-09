Inauguração da Praça da Paz, na Maré com o muro - Douglas Lopes

Inauguração da Praça da Paz, na Maré com o muroDouglas Lopes

Publicado 09/11/2026 21:59 | Atualizado 09/11/2026 22:02

A Praça da Paz, no Conjunto de Favelas da Maré , na Zona Norte do Rio, foi reinaugurada com uma homenagem a 145 moradores mortos em episódios de violência armada. O espaço, localizado na comunidade da Nova Holanda, na divisa com a Baixa do Sapateiro, passou por obras de revitalização e teve seu memorial ampliado: o painel de azulejos, que antes registrava 127 nomes, agora reúne 145 homenagens.

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A cerimônia reuniu familiares das vítimas, moradores e representantes de organizações sociais. Mais do que a recuperação de uma praça, a iniciativa busca preservar a memória de pessoas que tiveram suas vidas interrompidas e oferecer às famílias um lugar permanente de reconhecimento, lembrança e direito ao luto.



O memorial foi concebido pela artista Laura Taves, do Projeto Azulejaria, e tem uma característica importante: a participação dos próprios familiares na produção das homenagens, inclusive na pintura dos azulejos. Nesta etapa, além da inclusão dos 18 novos nomes, foram recuperados os revestimentos e os jardins. O espaço também recebeu bancos e um velário.



A Praça da Paz foi inaugurada originalmente em 2022, em uma região historicamente marcada por confrontos armados. De acordo com a Redes da Maré, desde a criação do memorial não foram registrados novos confrontos desse tipo na área, que passou a representar também a possibilidade de convivência e transformação das relações no território.

Tainá Alvarenga, coordenadora do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, explica que a iniciativa faz parte de uma mobilização realizada desde 2022 para transformar novembro em um período dedicado à memória e ao direito ao luto. Segundo ela, o memorial foi concebido como uma intervenção urbanística para garantir às famílias que perderam parentes em episódios de violência armada e de Estado um espaço permanente de homenagem e reconhecimento.

A coordenadora também destacou a relação do memorial com a Praça da Paz, espaço de convivência e lazer dos moradores. Para ela, a presença de um local de memória em uma área de sociabilidade ajuda a manter o debate sobre a violência e os direitos da população dentro do próprio território.



Memória e acolhimento às famílias A reinauguração abriu a programação do Seminário Memória, Justiça, Reparação e Não Repetição, promovido pela Redes da Maré neste último final de semana. O encontro reúne familiares de vítimas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e profissionais que atuam na defesa dos direitos humanos para discutir formas de enfrentar violações e construir caminhos de reparação. “Para além disso, é criar dentro do próprio território um marco para trazer o debate sobre o direito à segurança pública, sobre o acesso à Justiça e sobre como construímos uma memória para pensar esse padrão de violações que não cessa nos territórios de favela e para a população preta e periférica”, afirmou.

No primeiro dia, uma mesa debateu o papel da memória na preservação das histórias das vítimas e no reconhecimento das experiências de seus familiares. Participaram mães e parentes de pessoas mortas pela violência armada, além de representantes de instituições e grupos ligados à defesa dos direitos humanos.



A programação também reservou momentos de cuidado para mulheres que perderam familiares. Oficinas de colagem, sessões de massagem e escalda-pés foram oferecidos como espaços de acolhimento, convivência e troca entre pessoas que compartilham experiências de dor e luto.





Seminário discutiu acesso à Justiça



Na sexta-feira (6), as atividades tiveram como eixo o acesso à Justiça e a produção de evidências. Entre os destaques estiveram o lançamento do e-book Violência de Estado e Controle Social: Perspectivas para a Garantia do Acesso à Justiça e da nota técnica Barreiras do Acesso à Justiça: uma Experiência do Território e da Academia. As publicações foram elaboradas em parceria entre a Redes da Maré e a PUC-Rio.



O encontro também promoveu debates sobre a construção de ferramentas de investigação, a relação entre perícias técnicas e conhecimentos produzidos nas comunidades e as dificuldades enfrentadas por moradores de favelas para acessar mecanismos de Justiça.



O encerramento da programação ocorreu no sábado (7), com a apresentação gratuita do espetáculo Macacos, do ator Clayton Nascimento, no Centro de Artes da Maré. Premiado com os troféus Shell, APCA e APTR de Melhor Ator, o monólogo aborda o racismo estrutural, a violência racial e as histórias da população negra no Brasil.





Espaço de memória e mobilização



A reinauguração da Praça da Paz reforça a importância de iniciativas comunitárias voltadas à preservação da memória e ao reconhecimento das vítimas da violência armada. Para as famílias, o memorial representa a possibilidade de manter vivas as histórias de seus parentes e de reivindicar que essas mortes não sejam esquecidas.



Criada a partir da mobilização de moradores, a Redes da Maré atua em diferentes frentes para ampliar o acesso a direitos nas 15 favelas do conjunto, onde vivem aproximadamente 140 mil pessoas. A organização desenvolve projetos nas áreas de educação, cultura, saúde, segurança pública, acesso à Justiça e direitos urbanos, com participação de moradores e articulação com instituições e universidades.



A Praça da Paz passa, assim, a reunir duas dimensões: a homenagem às pessoas que perderam a vida e a defesa de um futuro em que a violência não interrompa novas histórias na Maré.