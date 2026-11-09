Inauguração da Praça da Paz, na Maré com o muroDouglas Lopes
O memorial foi concebido pela artista Laura Taves, do Projeto Azulejaria, e tem uma característica importante: a participação dos próprios familiares na produção das homenagens, inclusive na pintura dos azulejos. Nesta etapa, além da inclusão dos 18 novos nomes, foram recuperados os revestimentos e os jardins. O espaço também recebeu bancos e um velário.
A Praça da Paz foi inaugurada originalmente em 2022, em uma região historicamente marcada por confrontos armados. De acordo com a Redes da Maré, desde a criação do memorial não foram registrados novos confrontos desse tipo na área, que passou a representar também a possibilidade de convivência e transformação das relações no território.
Memória e acolhimento às famílias
A programação também reservou momentos de cuidado para mulheres que perderam familiares. Oficinas de colagem, sessões de massagem e escalda-pés foram oferecidos como espaços de acolhimento, convivência e troca entre pessoas que compartilham experiências de dor e luto.
Seminário discutiu acesso à Justiça
Na sexta-feira (6), as atividades tiveram como eixo o acesso à Justiça e a produção de evidências. Entre os destaques estiveram o lançamento do e-book Violência de Estado e Controle Social: Perspectivas para a Garantia do Acesso à Justiça e da nota técnica Barreiras do Acesso à Justiça: uma Experiência do Território e da Academia. As publicações foram elaboradas em parceria entre a Redes da Maré e a PUC-Rio.
O encontro também promoveu debates sobre a construção de ferramentas de investigação, a relação entre perícias técnicas e conhecimentos produzidos nas comunidades e as dificuldades enfrentadas por moradores de favelas para acessar mecanismos de Justiça.
O encerramento da programação ocorreu no sábado (7), com a apresentação gratuita do espetáculo Macacos, do ator Clayton Nascimento, no Centro de Artes da Maré. Premiado com os troféus Shell, APCA e APTR de Melhor Ator, o monólogo aborda o racismo estrutural, a violência racial e as histórias da população negra no Brasil.
Espaço de memória e mobilização
A reinauguração da Praça da Paz reforça a importância de iniciativas comunitárias voltadas à preservação da memória e ao reconhecimento das vítimas da violência armada. Para as famílias, o memorial representa a possibilidade de manter vivas as histórias de seus parentes e de reivindicar que essas mortes não sejam esquecidas.
Criada a partir da mobilização de moradores, a Redes da Maré atua em diferentes frentes para ampliar o acesso a direitos nas 15 favelas do conjunto, onde vivem aproximadamente 140 mil pessoas. A organização desenvolve projetos nas áreas de educação, cultura, saúde, segurança pública, acesso à Justiça e direitos urbanos, com participação de moradores e articulação com instituições e universidades.
A Praça da Paz passa, assim, a reunir duas dimensões: a homenagem às pessoas que perderam a vida e a defesa de um futuro em que a violência não interrompa novas histórias na Maré.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.