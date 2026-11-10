Light permanece na rua para normalizar fornecimento de energia - Divulgação/Light

Light permanece na rua para normalizar fornecimento de energiaDivulgação/Light

Publicado 10/11/2026 07:07

Moradores de diferentes regiões da Baixada Fluminense ainda enfrentam a falta de energia elétrica nesta terça-feira (10), três dias após o temporal que atingiu o estado no último sábado (7). Mesmo com equipes mobilizadas para normalizar o serviço, a Light ainda trabalha para restabelecer o fornecimento em áreas de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Queimados.





Em Nova Iguaçu, o prefeito Dudu Reina determinou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) avalie as medidas judiciais cabíveis contra a concessionária pela demora no restabelecimento da energia. O prefeito também cobra que a empresa apresente um plano de emergência para enfrentar eventos climáticos extremos.



Mais de 48 horas após a tempestade, cerca de 13 mil imóveis continuavam sem luz no município. Até o início da noite desta segunda-feira (9), nove escolas municipais e três unidades básicas de saúde também permaneciam sem energia. No auge da crise, mais de 85 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido.



Em Belford Roxo, as chuvas provocaram diversos estragos, como quedas de árvores e telhados, além de ventos fortes que deixaram fios espalhados pelo chão. Os maiores acumulados de chuva foram registrados nos bairros Parque Fluminense (33 mm), Vila Pauline (26,8 mm) e Santa Emília (22,8 mm).



Desde o temporal, equipes da Defesa Civil trabalham na desobstrução de vias e na limpeza da cidade. Ao todo, foram contabilizadas 14 solicitações de atendimento por queda de árvores e três ocorrências estruturais: uma queda parcial de muro e duas árvores que atingiram residências, sem provocar danos estruturais. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados.



Já em Queimados, a Defesa Civil registrou aproximadamente 80 quedas de árvores, seis edificações atingidas, sem danos estruturais graves, duas quedas de muros e uma residência interditada. Não há registros de vítimas, deslizamentos de terra ou desabamentos de edificações. A prefeitura também cobra agilidade da Light para normalizar o fornecimento de energia nas regiões afetadas.

LEIA MAIS: Reparos em muro que desabou em escola no Méier são iniciados Em Nova Iguaçu, o prefeito Dudu Reina determinou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) avalie as medidas judiciais cabíveis contra a concessionária pela demora no restabelecimento da energia. O prefeito também cobra que a empresa apresente um plano de emergência para enfrentar eventos climáticos extremos.Mais de 48 horas após a tempestade, cerca de 13 mil imóveis continuavam sem luz no município. Até o início da noite desta segunda-feira (9), nove escolas municipais e três unidades básicas de saúde também permaneciam sem energia. No auge da crise, mais de 85 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido.Em Belford Roxo, as chuvas provocaram diversos estragos, como quedas de árvores e telhados, além de ventos fortes que deixaram fios espalhados pelo chão. Os maiores acumulados de chuva foram registrados nos bairros Parque Fluminense (33 mm), Vila Pauline (26,8 mm) e Santa Emília (22,8 mm).Desde o temporal, equipes da Defesa Civil trabalham na desobstrução de vias e na limpeza da cidade. Ao todo, foram contabilizadas 14 solicitações de atendimento por queda de árvores e três ocorrências estruturais: uma queda parcial de muro e duas árvores que atingiram residências, sem provocar danos estruturais. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados.Já em Queimados, a Defesa Civil registrou aproximadamente 80 quedas de árvores, seis edificações atingidas, sem danos estruturais graves, duas quedas de muros e uma residência interditada. Não há registros de vítimas, deslizamentos de terra ou desabamentos de edificações. A prefeitura também cobra agilidade da Light para normalizar o fornecimento de energia nas regiões afetadas.

Em Duque de Caxias, a prefeitura informou que equpipes também estão nas ruas trabalhando na desobstrução de vias, atendimento aos bairros mais afetados e trabalhando em conjuntos com as concessionárias de energia elétrica, para restabelecer o fornecimento nos locais atingidos.

Atividades retomadas na UFRRJ



Em Seropédica, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) retomou as atividades acadêmicas e administrativas no câmpus nesta terça-feira (10), após suspender as aulas na segunda-feira (9) devido aos impactos do temporal.



A exceção é o Instituto de Florestas (IF), onde as atividades continuam suspensas por causa da falta de energia elétrica. Segundo a universidade, a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Segurança Institucional (Proinfra) trabalha, em conjunto com a concessionária, para restabelecer as condições de funcionamento de toda a unidade.

O que dizem as concessionárias de energia?

Em nota, a Light informou que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica para cerca de 99% dos clientes afetados pelo temporal que atingiu o Rio no último sábado (7).



"As fortes chuvas e rajadas de vento provocaram a queda de árvores, galhos, postes e outros objetos sobre a rede elétrica, causando danos que exigem intervenções técnicas e reconstrução de trechos da infraestrutura. As equipes seguem trabalhando para concluir os reparos e normalizar o fornecimento o mais rapidamente possível, respeitando as condições de segurança", disse em comunicado.

A Enel Distribuição Rio também relatou que restabeleceu o fornecimento de energia para 99% dos clientes afetados pelas chuvas intensas, acompanhadas de fortes ventos e descargas atmosféricas, que atingiram a sua área de concessão. Logo após o início da ocorrência, as equipes da distribuidora iniciaram os trabalhos e seguem em campo atuando.



"Os técnicos enfrentam cenários adversos, como a queda de árvores de grande porte, que exige uma operação complexa para a reconstrução de trechos inteiros da rede. A força dos ventos e da chuva provocou a queda de cerca de 185 árvores sobre a rede nos municípios atendidos pela companhia. Magé, Duque de Caxias e São Gonçalo concentram o maior número de clientes impactados no momento", afirmou.

Para ampliar a capacidade de atendimento, a Enel Rio mobilizou 1.100 equipes ao longo do dia e conta com o reforço de 25 equipes que foram deslocadas de São Paulo para auxiliar nas ocorrências.



"Novas chuvas foram registradas desde domingo (8) em parte dos municípios da área de concessão da distribuidora. A companhia segue trabalhando para normalizar o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rápido possível", acrescentou.