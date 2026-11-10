Light permanece na rua para normalizar fornecimento de energiaDivulgação/Light
Em Nova Iguaçu, o prefeito Dudu Reina determinou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) avalie as medidas judiciais cabíveis contra a concessionária pela demora no restabelecimento da energia. O prefeito também cobra que a empresa apresente um plano de emergência para enfrentar eventos climáticos extremos.
Mais de 48 horas após a tempestade, cerca de 13 mil imóveis continuavam sem luz no município. Até o início da noite desta segunda-feira (9), nove escolas municipais e três unidades básicas de saúde também permaneciam sem energia. No auge da crise, mais de 85 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido.
Em Belford Roxo, as chuvas provocaram diversos estragos, como quedas de árvores e telhados, além de ventos fortes que deixaram fios espalhados pelo chão. Os maiores acumulados de chuva foram registrados nos bairros Parque Fluminense (33 mm), Vila Pauline (26,8 mm) e Santa Emília (22,8 mm).
Desde o temporal, equipes da Defesa Civil trabalham na desobstrução de vias e na limpeza da cidade. Ao todo, foram contabilizadas 14 solicitações de atendimento por queda de árvores e três ocorrências estruturais: uma queda parcial de muro e duas árvores que atingiram residências, sem provocar danos estruturais. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados.
Já em Queimados, a Defesa Civil registrou aproximadamente 80 quedas de árvores, seis edificações atingidas, sem danos estruturais graves, duas quedas de muros e uma residência interditada. Não há registros de vítimas, deslizamentos de terra ou desabamentos de edificações. A prefeitura também cobra agilidade da Light para normalizar o fornecimento de energia nas regiões afetadas.
Atividades retomadas na UFRRJ
A exceção é o Instituto de Florestas (IF), onde as atividades continuam suspensas por causa da falta de energia elétrica. Segundo a universidade, a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Segurança Institucional (Proinfra) trabalha, em conjunto com a concessionária, para restabelecer as condições de funcionamento de toda a unidade.
O que dizem as concessionárias de energia?
"As fortes chuvas e rajadas de vento provocaram a queda de árvores, galhos, postes e outros objetos sobre a rede elétrica, causando danos que exigem intervenções técnicas e reconstrução de trechos da infraestrutura. As equipes seguem trabalhando para concluir os reparos e normalizar o fornecimento o mais rapidamente possível, respeitando as condições de segurança", disse em comunicado.
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