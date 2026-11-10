Painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos Dumont - Seop / Divulgação

Painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos DumontSeop / Divulgação

Publicado 10/11/2026 08:19

A Ambev foi multada em R$ 240.926,40 por publicidade irregular na fachada de um prédio localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 160, no Centro do Rio. A autuação foi realizada nesta segunda-feira (9), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).





O painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos Dumont. De acordo com a Seop, a estrutura não recebeu a devida autorização da Subgerência de Publicidade para ser exposta no local.



Toda publicidade instalada em espaços públicos ou privados da cidade do Rio precisa de autorização prévia da Prefeitura. O procedimento deve ser realizado por meio da plataforma Carioca Digital, onde o responsável pelo anúncio solicita a licença e apresenta as informações necessárias para a análise do município. LEIA MAIS! MPRJ faz operação contra bingos da nova cúpula do jogo do bicho O painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos Dumont. De acordo com a Seop, a estrutura não recebeu a devida autorização da Subgerência de Publicidade para ser exposta no local.Toda publicidade instalada em espaços públicos ou privados da cidade do Rio precisa de autorização prévia da Prefeitura. O procedimento deve ser realizado por meio da plataforma Carioca Digital, onde o responsável pelo anúncio solicita a licença e apresenta as informações necessárias para a análise do município.

A medida tem como objetivo garantir que a instalação dos anúncios esteja de acordo com as normas municipais que regulamentam a comunicação visual e a ocupação dos espaços urbanos.



A fiscalização também pode ocorrer a partir de denúncias da população. Qualquer cidadão que identificar publicidade aparentemente irregular pode comunicar o caso à Prefeitura, por meio dos canais oficiais de atendimento do município.

As informações encaminhadas podem auxiliar os órgãos responsáveis a identificar possíveis irregularidades e adotar as providências cabíveis.

Rentabilidade residencial no Centro supera 20 bairros do Rio





Segundo a pesquisa, o metro quadrado (m²) anunciado para venda no Centro ficou em R$ 8.303, enquanto o valor médio pedido para locação foi de R$ 59,43 por m². O bairro também se destacou no mercado de aluguel, com uma das maiores valorizações registradas pelo levantamento. Em um período de 12 meses, os preços anunciados avançaram 33,6%, a segunda maior alta do estudo, reforçando o desempenho da região tanto no indicador de rentabilidade quanto na valorização dos imóveis disponíveis para locação. Centro do Rio registrou o maior índice de rentabilidade residencial em setembro, chegando a 0,713% . O percentual ficou acima dos observados em Copacabana, que alcançou 0,627%, e Vila Isabel, com 0,624%. Na sequência do ranking aparecem Madureira, com 0,619%, e Flamengo, com 0,614%. Já Barra Olímpica e Taquara registraram o mesmo índice, de 0,595%. Os números são do Data Secovi, do Sindicato da Habitação.Segundo a pesquisa, o metro quadrado (m²) anunciado para venda no Centro ficou em R$ 8.303, enquanto o valor médio pedido para locação foi de R$ 59,43 por m². O bairro também se destacou no mercado de aluguel, com uma das maiores valorizações registradas pelo levantamento. Em um período de 12 meses, os preços anunciados avançaram 33,6%, a segunda maior alta do estudo, reforçando o desempenho da região tanto no indicador de rentabilidade quanto na valorização dos imóveis disponíveis para locação.

Posicionamento da empresa

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Ambev enviou o posicionamento da empresa:

A instalação e a gestão do painel são de exclusiva responsabilidade da empresa Movie Media. A Ambev respeita integralmente a legislação vigente e contrata espaços publicitários por meio de empresas especializadas e devidamente autorizadas pela Prefeitura. Ressaltamos que, até o momento, a Ambev não recebeu qualquer citação ou notificação da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o caso e está em contato com a Movie Media para acompanhar os esclarecimentos necessários junto aos órgãos competentes.