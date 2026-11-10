Douglas Balduíno Souza foi atingido no braço; família afirma que ele é inocente e trabalhador - Reprodução / Redes Sociais

Douglas Balduíno Souza foi atingido no braço; família afirma que ele é inocente e trabalhadorReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/11/2026 09:14

Familiares de Douglas Balduíno de Souza cobram justiça após a vítima ser baleada por um policial militar, na madrugada do último domingo (8), entre Piedade e Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio. O homem está internado sob custódia depois de ser autuado em flagrante por tentativa de assalto.

O caso ocorreu por volta das 5h35, na Rua Elias da Silva, que liga os dois bairros. Em vídeo publicado nas redes sociais, a psicóloga Francilene Araújo, companheira de Douglas, contou que o marido retornava do trabalho para a casa quando se desequilibrou da moto e encostou com a mão no carro do PM. A mulher afirmou que ele teria se apoiado para não cair e que o companheiro é recém habilitado.

"Conforme veio na pista, parece que bambeou com a moto. Para não cair, apoiou o lado esquerdo da moto nesse carro. Ao apoiar a mão para não cair, ele recebeu um disparo no braço. Conforme recebeu o disparo, conseguiu estacionar a moto e falou para o cara: 'Por que você fez isso comigo? Estou saindo do trabalho e estou voltando para casa'. O cara mexeu nele para ver se estava armado. Não estava porque é trabalhador", destacou.

Douglas trabalha em um condomínio no Engenho Novo, também na Zona Norte do município. Imagens de uma câmera de segurança mostra o homem saindo do local de trabalho por volta das 5h25.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. De acordo com Francilene, ela soube na unidade que o marido estava internado sob custódia, porque havia sido autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo.

"Quando cheguei, fiquei sabendo que o policial fez uma denúncia que o meu marido tentou assaltar ele, que viu meu marido tirando alguma coisa do casaco e dizendo para ele 'Perdeu'. Todo mundo sabe que o meu marido é trabalhador. A gente vê isso acontecendo com todo mundo, mas a gente nunca pensa que vai acontecer na nossa casa. Para poder visitar, tive que correr atrás de um pedido da delegada porque o Douglas está como bandido. Meu marido não é bandido", ressaltou.

A psicóloga não quer que o companheiro seja mais um número de estatísticas. A mulher pediu justiça sobre o caso.

"A gente tem todos os registros dele entrando e saindo do trabalho. Meu marido não vai sair do hospital para ser preso. É desesperador você ver uma pessoa honesta, que trabalha, passar por isso. Meu marido não é bandido. Ele trabalha muito", completou.

Na noite desta segunda-feira (9), familiares e amigos fizeram um culto na frente do hospital. Os presentes levaram cartazes com os dizeres "Queremos justiça", "Douglas é inocente, justiça já" e "falsa acusação é crime."

"Ontem [domingo], foi o nosso primeiro culto sem o membro Douglas, que foi alvejado por um policial saindo de seu trabalho. Não conseguimos estar com ele ontem, mas estamos aqui com a igreja. Estou pedindo justiça pelo Douglas. Vamos cobrar as autoridades pela vida do Douglas", comentou o pastor Adeilson Araújo, da CCA Church, localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na manhã desta terça-feira (10), que o estado de saúde do paciente é estável.

Prisão em flagrante

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo um agente da corporação na Rua Elias da Silva. No local, o PM disse para os colegas de farda que, após deixar o serviço e conduzir seu veículo particular, um homem em uma motocicleta o abordou, fazendo menção de estar armado.

O policial destacou que, diante da situação, atirou e atingiu o suspeito no braço direito. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), onde o agente prestou esclarecimentos.

A corporação informou que instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do caso.

Segundo a Polícia Civil, a Central de Flagrantes Digital apreciou a ocorrência. Após a análise dos elementos apresentados, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis, observando os procedimentos e os meios legais. Douglas foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e o caso encaminhado para a Justiça do Rio.

A audiência de custódia do homem está prevista para ocorrer a partir das 13h desta terça-feira (10).